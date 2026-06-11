滲透率提升的結構性機遇：鳴鳴很忙(1768)中長線布局價值｜彭偉新

鳴鳴很忙為中國最大零食及飲料專賣連鎖零售商，採加盟為主的量販模式，2025年底門店逾2.19萬家，覆蓋30省。產品涵蓋烘焙、餅乾、堅果、膨化及即食、滷味、糖果及飲料等，其中2025年前三季GMV佔比以飲料約26.5%、滷味約22.4%、膨化及即食約14.0%、糖果約16.3%、烘焙約11.2%為主。集團亮點在於直採2,500+供應商、約25%價格優勢、高周轉與近零應收、會員逾2億且回購率約77%。短期受惠入通及同店改善，中期受益開店加密與品類擴展，長期受惠量販滲透率提升與規模效應帶動盈利能力上行。



而內地零食量販行業仍處於成長滲透階段而非傳統意義上的成熟周期。報告指出，中國零食及飲料零售市場規模龐大，但量販渠道滲透率仍偏低，未來有望持續取代商超（商場裡的超市）、夫妻店及部分傳統批發渠道，屬於結構性成長賽道。行業近年由高速開店紅利逐步過渡至「運營紅利」階段，龍頭更重視同店提升、品類優化及效率改善，周期屬擴張中後段但尚未見明顯飽和。而整個市場方面，目前呈雙龍頭格局，鳴鳴很忙與萬辰集團為主要領導者，而內地部分地區曾出現補貼競爭，不過，投資者相信內地的補貼政策較2024年審慎，且適用範圍有限，行業雙方均公開表態支持「反內卷」及理性發展，顯示未來的價格戰風險可控。整體競爭趨勢由單純拼補貼轉向比拼供應鏈能力、選品效率及門店精細化管理。

鳴鳴很忙為中國最大零食及飲料專賣連鎖零售商，採加盟為主的量販模式。（鳴鳴很忙官網）

行業採取直採模式，減少中間層級，加上高周轉特性，使存貨周轉天數維持在較低水平，應收帳款接近零，現金轉換周期短，資產負債結構偏輕。倉儲物流費用佔收入比例維持低位，隨規模擴大具備議價能力與成本攤薄效應。整體而言，行業具規模經濟與供應鏈效率優勢，盈利能力有隨規模擴張而改善的潛力。

鳴鳴很忙2025年收入約66.2億元人民幣，同比增長約68%，經調整淨利潤約26.9億元人民幣。毛利率提升至約9.8%，現金轉換周期維持低位，應收賬款接近零，存貨周轉天數約12–15天，體現高效率供應鏈能力。券商普遍預測2026年收入仍維持雙位數以上增長，淨利潤增幅約40%至50%區間，並預期隨規模擴大及補貼正常化，毛利率及經營利潤率有進一步改善空間。

集團的亮點不只在於門店數量。公司正積極引入AI視覺識別、自助結帳設備及數字化補貨系統，提升單店效率。同時亦拓展熟食及低溫產品品類，並以大型「零食王國」門店測試新品，進一步提高消費頻次與客單價。從發展階段來看，公司正由單純拓店轉向精細化管理，營運紅利有望逐步轉化為利潤增長。

鳴鳴很忙亦拓展熟食及低溫產品品類，並以大型「零食王國」門店測試新品。（鳴鳴很忙官網）

市場看好鳴鳴很忙的核心基礎，首先在於其門店擴張能力與渠道滲透空間仍然充裕。公司現時門店規模已突破兩萬家，但量販零食在整體零食零售市場中的滲透率仍處提升階段，尤其在北方及低線城市仍有加密空間。當行業由「跑馬圈地」轉向「精細化運營」，龍頭企業憑藉規模優勢，更容易攤薄物流及採購成本，同時提升議價能力。隨著開店節奏保持穩定，加上同店銷售逐步回升，收入增長動力並非單一來源，而是由「新增門店＋單店提升」雙引擎推動。

而另一方面，公司的供應鏈能力與營運效率，正成為盈利改善的關鍵。直採模式配合高周轉管理，使現金流維持健康水平，亦為毛利率提升創造條件。隨著AI系統、自助設備及數字化補貨工具落地，營運紅利開始逐步釋放。再者，品類由傳統零食延伸至熟食及低溫產品，有助提升消費頻次與客單價，強化顧客黏性。若配合港股通納入後的資金面支持，以及行業競爭趨向理性化，鳴鳴很忙在規模、效率與品牌三方面形成的結構性優勢，將為其中長線發展提供堅實基礎。

鳴鳴很忙股價自上市後，由低位370.4港元回升後，雖然曾受制於461.2港元水平，並曾一度跌穿低位370.4港元後，再跌至最低位345.6港元後便隨即大幅反彈至最高位465.6港元後見頂，股價持續回落並失守支持位370港元，近日曾跌至301港元水平後，已連續第三日反彈及形成了3連陽走勢，加上9天RSI出現一底高於一底走勢下，形成了RSI底背馳走勢。預期股價可以繼續作出反彈，市場現時有12位分析師對鳴鳴很忙有進行調研覆蓋，而目標價的中位數為508.6港元，預期股價可以繼續作出反彈，只要能成功收復370港元的短期阻力的話，有望逐步收復之前的阻力。股價上望第一個阻力位420港元，預期在350港元水平是有足夠支持，不過一旦跌穿310港元先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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