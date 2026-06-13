財經視角｜逾2萬億美元太空AI資本盛宴 SpaceX「以戰養戰」
「你想在早上醒來時覺得未來會很美好——而這正是成為太空文明的全部意義所在。它關乎相信未來，並認為未來會比過去更好。我想不出還有什麼比走向星辰大海更令人興奮的事了。」
【SpaceX / SPCX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】SpaceX 終於上市，伴著「升空」的還有公司的估值。半年前，SpaceX的估值還「只有」8,000億美元。短短六個月，估值翻了一番半，周五首日掛牌市值高達2.1萬億美元，為世界首富馬斯克的太空夢寫下輝煌的一節。
不過，「升空」只是初始，路途仍遠。SpaceX 業務分為三大板塊，即連接業務（星鏈）、航天業務（火箭+星艦）、AI業務（xAI）。細研這三大領域，不能發現SpaceX 逾兩萬億美元太空AI資本盛宴，除星鏈外，近九成並非當下的利潤，而是市場為那個「火箭發射、衛星組網、太空通信、AI算力、社交平台乃至未來太空經濟」全閉環生態所支付的夢想溢價。
SEC文件顯示，2025年全年，SpaceX實現營收186.74億美元，按年增長33.2%，同期經營虧損約26億美元，合併口徑淨虧損49.37億美元。而今年第一季度實現營業收入46.9億美元（按年增長15%），同期運營虧損為19.4億美元，淨虧損42.76億美元。
從收入構成來看，儘管SpaceX整體尚未實現淨利潤轉正，但旗下星鏈（Starlink）業務已展現出強勁的盈利能力和現金流生成能力，成為支撐高估值的核心支柱，「以戰養戰」──2025年星鏈實現營業收入113.87億美元，按年增長49.8%；營業利潤達44.23億美元，按年暴增120.4%；EBITDA利潤率高達63%，遠超傳統電信運營商水平。2026年第一季度，星鏈（Starlink）衛星網路貢獻了32.57億美元，航天發射服務收入為6.19億美元，人工智能業務收入為8.18億美元。
星鏈（Starlink）全球活躍用戶數突破千萬
星鏈（Starlink）衛星網路（Connectivity），構建全球低軌星座，為地面及移動終端提供無盲區的高速網絡服務。自2020年為客戶激活服務以來，星鏈已快速擴大全球高速網路接入，優先服務全球服務嚴重不足的農村與偏遠社區。在此類社區建設地面網絡成本高昂，而星鏈僅需一個星鏈套件即可在地球任何地方提供寬帶連接。
截至2026年3月底，SpaceX在低地球軌道擁有約9600顆星鏈寬帶與移動衛星，運營着全球最先進的寬帶星座，為164個國家、地區及其他市場的約1030萬星鏈用戶提供網路連接。基於此，SpaceX可以提供類似光纖的下載速度：截至2026年3月底，住宅用戶高峰時段中位數為225 Mbps，並具備在地球上任何地方（包括兩極）提供服務的技術能力。
2024年1月，SpaceX還開始部署星鏈Mobile星座，使用單獨的具備衛星直連手機能力的星鏈衛星，大幅減少全球移動「死區」。截至2026年3月底，SpaceX約650顆V1 Mobile專用衛星對移動星座，為約30個國家的約740萬月活躍獨特設備提供衛星對移動數據、OTT語音與消息服務。
用戶增長方面，截至今年3月底，Starlink 全球活躍用戶數突破 1,000萬大關，達到1,030 萬戶，年增率達 105%。公司更宣示，目標今年底前達到 2,500 萬用戶，即按年再飆約1.5倍。不過，用戶量大增，每用戶平均月收益（ARPU）持續下滑，從 2023 年的每月 99 美元降至 2026 年第一季的 66 美元，三年跌幅達三分之一。
SpaceX 解釋為國際化擴張的必然稀釋，目的是向中低收入國家擴張。在過去兩年半內用戶規模翻了 4.5倍，足以抵銷 ARPU 下滑，但長期能否觸底，招股書並未給出預測。
破解大規模進入太空密碼
至於航天業務，SpaceX是唯一一家破解大規模進入太空密碼的公司，徹底改變了數十年來停滯、風險厭惡與經濟上扭曲的成本結構行業，通過獵鷹系列火箭與可回收技術，大幅降低太空進入成本，為商業航天奠定基礎。
2015年，SpaceX在其他人之前成功讓第一枚獵鷹9號助推器從太空返回並着陸，至少領先行業10年。歷史上每次發射耗資數十億美元的太空飛行，如今成本降至數千萬美元，從根本上降低了進入太空的成本，併為在太空建立新企業提供了機會。
商業火箭、可重複使用的獵鷹 9 號（Falcon 9）是 SpaceX 的招牌產品，去年其與獵鷹重型火箭共完成 165 次入軌發射，佔全球質量入軌份額逾 80%，任務成功率超過 99%。
然而，航太板塊去年仍錄得 6.6 億美元經營虧損，研發支出高達 30.04 億美元，幾乎全數流向極度重資本的研發項目 Starship﹙星艦﹚。據公開招股文件，SpaceX 至今已投入超過 150 億美元開發星艦火箭，最近完成第 12 次試飛，這也是全新 V3 版本的首次飛行測試，馬斯克稱之為「為人類探索拿下關鍵一分」。
xAI：年初收購自馬斯克 目前仍巨虧
人工智能業務方面，今年2月自馬斯克手上收購旗下的AI公司——xAI，虧損持續擴大。2025 年全年淨虧損達 63.55 億美元，2026 年第一季單季淨虧損擴大至 42.8億美元。
xAI 核心資產包括 Grok 大型語言模型（最新版本為 4.3）、X 社群平台（月活躍用戶約 5.5 億），以及代號 Colossus 與 Colossus II 的超級算力叢集，合計算力約 1 吉瓦，是目前全球最大的單一 AI 算力叢集之一。
SpaceX是第一家部署吉瓦級AI訓練集群的公司，通過擁有算力基礎設施並在整個AI棧實現垂直整合，公司能夠以更低成本、更高速度訓練與迭代前沿模型，加速開發周期。這消除了外部瓶頸，推動模型性能快速持續改進。Grok與X的集成AI平台在2025年4月至2026年3的12個月內，支持超過13億活躍賬戶，包括約5.5億MAU，併產生約3.5億日帖文。
當然，SpaceX的計算資源也並非完全自用，而是同時兼顧算力包租公的身份。目前xAI最大外部客戶為Anthropic，惟僅是一份180天的租約，雙方暫未有長期合作承諾。
人工智能領域資本支出急升
2025年，SpaceX的總資本支出為207.37億美元；其中，在人工智能領域的資本支出為127.27億美元 ，星鏈領域的資本開支為41.78億美元，在航天發射服務領域的資本開支為38.32億美元。
2026年1-3月，SpaceX的總資本支出為101.07億美元。其中，在人工智能領域的資本支出為77.23億美元，主要受大幅投資地面數據中心所推動，包括開發、建設和裝備新設施和配套基礎設施；在星鏈領域的資本開支為13.31億美元，在航天發射服務領域的資本開支為105.2億美元。
從資本支出看，2萬億美元估值，聽着誘人，背後卻壓着三座大山：高投入、高風險、長周期。SpaceX能做的，只有一件事——用速度跑贏時間。2002年，航天是國家的遊戲。2026年，一家民企即將以2萬億美元IPO，改寫人類歷史。6月12日納斯達克掛牌，不是終點，是攤牌。全球資本第一次有機會親手給太空經濟定價。也許從今天起，太空經濟正式進入主流資本的計價器，所有玩家、所有數字，都將被SpaceX重新錨定。