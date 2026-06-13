財經視角｜逾2萬億美元太空AI資本盛宴　SpaceX「以戰養戰」

「你想在早上醒來時覺得未來會很美好——而這正是成為太空文明的全部意義所在。它關乎相信未來，並認為未來會比過去更好。我想不出還有什麼比走向星辰大海更令人興奮的事了。」 埃隆·馬斯克

【SpaceX / SPCX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】SpaceX 終於上市，伴著「升空」的還有公司的估值。半年前，SpaceX的估值還「只有」8,000億美元。短短六個月，估值翻了一番半，周五首日掛牌市值高達2.1萬億美元，為世界首富馬斯克的太空夢寫下輝煌的一節。



不過，「升空」只是初始，路途仍遠。SpaceX 業務分為三大板塊，即連接業務（星鏈）、航天業務（火箭+星艦）、AI業務（xAI）。細研這三大領域，不能發現SpaceX 逾兩萬億美元太空AI資本盛宴，除星鏈外，近九成並非當下的利潤，而是市場為那個「火箭發射、衛星組網、太空通信、AI算力、社交平台乃至未來太空經濟」全閉環生態所支付的夢想溢價。



資料圖片，世界首富馬斯克（Elon Musk）的半身像。（Reuters）

2025年，SpaceX營收為186.74億美元，按年增長33.2%，同期經營虧損約26億美元。（圖源：格隆匯）

SpaceX今年第一季度實現營業收入46.9億美元（按年增長15%），同期運營虧損為19.4億美元，淨虧損42.76億美元。（圖源：格隆匯）

SEC文件顯示，2025年全年，SpaceX實現營收186.74億美元，按年增長33.2%，同期經營虧損約26億美元，合併口徑淨虧損49.37億美元。而今年第一季度實現營業收入46.9億美元（按年增長15%），同期運營虧損為19.4億美元，淨虧損42.76億美元。

從收入構成來看，儘管SpaceX整體尚未實現淨利潤轉正，但旗下星鏈（Starlink）業務已展現出強勁的盈利能力和現金流生成能力，成為支撐高估值的核心支柱，「以戰養戰」──2025年星鏈實現營業收入113.87億美元，按年增長49.8%；營業利潤達44.23億美元，按年暴增120.4%；EBITDA利潤率高達63%，遠超傳統電信運營商水平。2026年第一季度，星鏈（Starlink）衛星網路貢獻了32.57億美元，航天發射服務收入為6.19億美元，人工智能業務收入為8.18億美元。

星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

SpaceX星鏈（Starlink）衛星網路收入。（圖源：格隆匯）

星鏈（Starlink）全球活躍用戶數突破千萬

星鏈（Starlink）衛星網路（Connectivity），構建全球低軌星座，為地面及移動終端提供無盲區的高速網絡服務。自2020年為客戶激活服務以來，星鏈已快速擴大全球高速網路接入，優先服務全球服務嚴重不足的農村與偏遠社區。在此類社區建設地面網絡成本高昂，而星鏈僅需一個星鏈套件即可在地球任何地方提供寬帶連接。

截至2026年3月底，SpaceX在低地球軌道擁有約9600顆星鏈寬帶與移動衛星，運營着全球最先進的寬帶星座，為164個國家、地區及其他市場的約1030萬星鏈用戶提供網路連接。基於此，SpaceX可以提供類似光纖的下載速度：截至2026年3月底，住宅用戶高峰時段中位數為225 Mbps，並具備在地球上任何地方（包括兩極）提供服務的技術能力。

2024年1月，SpaceX還開始部署星鏈Mobile星座，使用單獨的具備衛星直連手機能力的星鏈衛星，大幅減少全球移動「死區」。截至2026年3月底，SpaceX約650顆V1 Mobile專用衛星對移動星座，為約30個國家的約740萬月活躍獨特設備提供衛星對移動數據、OTT語音與消息服務。

用戶增長方面，截至今年3月底，Starlink 全球活躍用戶數突破 1,000萬大關，達到1,030 萬戶，年增率達 105%。公司更宣示，目標今年底前達到 2,500 萬用戶，即按年再飆約1.5倍。不過，用戶量大增，每用戶平均月收益（ARPU）持續下滑，從 2023 年的每月 99 美元降至 2026 年第一季的 66 美元，三年跌幅達三分之一。

SpaceX 解釋為國際化擴張的必然稀釋，目的是向中低收入國家擴張。在過去兩年半內用戶規模翻了 4.5倍，足以抵銷 ARPU 下滑，但長期能否觸底，招股書並未給出預測。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

SpaceX航天發射服務收入。（圖源：格隆匯）

破解大規模進入太空密碼

至於航天業務，SpaceX是唯一一家破解大規模進入太空密碼的公司，徹底改變了數十年來停滯、風險厭惡與經濟上扭曲的成本結構行業，通過獵鷹系列火箭與可回收技術，大幅降低太空進入成本，為商業航天奠定基礎。

2015年，SpaceX在其他人之前成功讓第一枚獵鷹9號助推器從太空返回並着陸，至少領先行業10年。歷史上每次發射耗資數十億美元的太空飛行，如今成本降至數千萬美元，從根本上降低了進入太空的成本，併為在太空建立新企業提供了機會。

商業火箭、可重複使用的獵鷹 9 號（Falcon 9）是 SpaceX 的招牌產品，去年其與獵鷹重型火箭共完成 165 次入軌發射，佔全球質量入軌份額逾 80%，任務成功率超過 99%。

然而，航太板塊去年仍錄得 6.6 億美元經營虧損，研發支出高達 30.04 億美元，幾乎全數流向極度重資本的研發項目 Starship﹙星艦﹚。據公開招股文件，SpaceX 至今已投入超過 150 億美元開發星艦火箭，最近完成第 12 次試飛，這也是全新 V3 版本的首次飛行測試，馬斯克稱之為「為人類探索拿下關鍵一分」。

Grok是馬斯克旗下xAI推出的基於大型語言模型開發的生成式AI聊天機器人。（Getty Images）

SpaceX人工智能業務收入。（圖源：格隆匯）

xAI：年初收購自馬斯克 目前仍巨虧

人工智能業務方面，今年2月自馬斯克手上收購旗下的AI公司——xAI，虧損持續擴大。2025 年全年淨虧損達 63.55 億美元，2026 年第一季單季淨虧損擴大至 42.8億美元。

xAI 核心資產包括 Grok 大型語言模型（最新版本為 4.3）、X 社群平台（月活躍用戶約 5.5 億），以及代號 Colossus 與 Colossus II 的超級算力叢集，合計算力約 1 吉瓦，是目前全球最大的單一 AI 算力叢集之一。

SpaceX是第一家部署吉瓦級AI訓練集群的公司，通過擁有算力基礎設施並在整個AI棧實現垂直整合，公司能夠以更低成本、更高速度訓練與迭代前沿模型，加速開發周期。這消除了外部瓶頸，推動模型性能快速持續改進。Grok與X的集成AI平台在2025年4月至2026年3的12個月內，支持超過13億活躍賬戶，包括約5.5億MAU，併產生約3.5億日帖文。

當然，SpaceX的計算資源也並非完全自用，而是同時兼顧算力包租公的身份。目前xAI最大外部客戶為Anthropic，惟僅是一份180天的租約，雙方暫未有長期合作承諾。

2024年4月13日，美國加州，全球首富馬斯克（Elon Musk）出席在洛杉磯舉行的突破獎（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

人工智能領域資本支出急升

2025年，SpaceX的總資本支出為207.37億美元；其中，在人工智能領域的資本支出為127.27億美元 ，星鏈領域的資本開支為41.78億美元，在航天發射服務領域的資本開支為38.32億美元。

2026年1-3月，SpaceX的總資本支出為101.07億美元。其中，在人工智能領域的資本支出為77.23億美元，主要受大幅投資地面數據中心所推動，包括開發、建設和裝備新設施和配套基礎設施；在星鏈領域的資本開支為13.31億美元，在航天發射服務領域的資本開支為105.2億美元。

從資本支出看，2萬億美元估值，聽着誘人，背後卻壓着三座大山：高投入、高風險、長周期。SpaceX能做的，只有一件事——用速度跑贏時間。2002年，航天是國家的遊戲。2026年，一家民企即將以2萬億美元IPO，改寫人類歷史。6月12日納斯達克掛牌，不是終點，是攤牌。全球資本第一次有機會親手給太空經濟定價。也許從今天起，太空經濟正式進入主流資本的計價器，所有玩家、所有數字，都將被SpaceX重新錨定。