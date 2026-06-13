許正宇︰提供稅務優惠　冀更多內地及海外企業來港作平台發展

財庫局日前公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，增設預先審批機制，獲批的企業財資中心及其關聯公司將享有更多稅務優惠、更高的稅務確定性及更大的合規彈性。財庫局局長許正宇出席電台節目時指，政府現時為財資中心提供稅務優惠不足，故冀針對情况提供更多稅務優惠，增加企業內部集中管理資金的誘因，吸納更多內地或海外企業，用香港作為平台發展。



許正宇指，雖然主體是財資，但是得益對象是跨行業，尤其是跨專業行業，例如會計、法律等等。因為從企業角度，其實處理自己資金是有兩條途徑，既可以透過銀行，亦可以通過內部資金管理，進行調配或者做集中管理，過程中需要很多專業配套與支持，相信剛公布的行動計劃可吸引更多企業在港設立或擴大財資中心，令跨專業行業，例如會計、法律服務等得益，並有助提升香港作為商貿中心的地位。

他又指，企業內部需求及業務方式各有不同，要就具體要求作點對點溝通，用好香港「一國兩制」之下的優勢，吸引資金、企業、人才來港。

計劃亦提出持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡，重點聯繫「一帶一路」沿線經濟體，讓以香港為基地的企業在對外拓展業務時可享有更大稅務確定性及避免雙重課稅。許正宇解釋，跨國企業需要透過香港作為基地出海，在不同國家做生意和投資亦需稅務確定性，因此當局需要避免雙重課稅協定。

另外，許正宇即將率領金融代表團出發訪問上海、杭州和蘇州，他表示，行程除了出席在上海舉辦的陸家嘴論壇，亦會了解如何利用金融賦能助力企業出海，更好服務國家戰略部署。