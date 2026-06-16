AI算力長周期啟動：天數智芯（9903）站在國產替代風口｜彭偉新

人工智能浪潮席捲全球之際，算力基礎設施成為資本市場關注的核心主題。由大型語言模型到生成式AI應用，背後所需的不只是演算法突破，更是龐大而穩定的算力支持。無論是雲端數據中心擴建，還是企業自建智算平台，資本開支正持續向高性能計算領域傾斜。市場資金亦逐步由應用層回流至上游芯片與算力供應環節，尋找具備技術壁壘與成長確定性的標的。在這樣的大背景下，天數智芯作為國產通用GPU企業之一，自然成為投資者關注的焦點。



天數智芯作為本港上市的國產通用GPU（GPGPU）企業之一，正處於這條高增長賽道的關鍵位置。公司主要從事通用GPU芯片研發及AI算力解決方案，產品涵蓋AI訓練用的「天垓」系列、AI推理用的「智鎧」系列，以及面向邊端應用的「彤央」系列，同時亦提供算力伺服器與集群交付服務，形成「雲、邊、端」全場景覆蓋的產品矩陣。

天數智芯作為本港上市的國產通用GPU（GPGPU）企業之一，正處於上游芯片與算力供應的關鍵位置。（天數智芯官網）

業務結構來看，公司核心收入來自通用GPU產品。2025年通用GPU收入約9.23億元人民幣，佔總收入約89%，其中訓練系列收入約5.84億元，佔通用GPU收入約63%，推理系列收入約3.39億元，佔約37%。其餘約一成收入來自AI算力解決方案及技術服務等項目型業務。公司採取「量產一代、設計一代、預研一代」的研發節奏，持續推進產品迭代，目標逐步對標超越國際主流架構。

另外，按行業層面觀察，AI芯片與通用GPU市場正處於結構性上升周期。生成式AI、大模型訓練及推理應用持續爆發，推動算力需求呈指數式增長。多份研究指出，中國AI芯片市場規模未來數年將維持高增速，而通用GPU國產化率亦有望逐步提升。在美國對高端GPU出口限制的背景下，國產替代成為政策與市場雙重推動的方向，為本土廠商創造難得窗口期。與此同時，全球雲廠商及本地政企客戶持續加大資本開支，智算中心建設進入加速階段，算力基建已由周期性投資轉向中長期戰略佈局。

而國內市場呈多路線並存，包括採用ASIC專用架構的企業，以及走GPGPU通用架構路線的廠商。天數智芯選擇GPGPU通用架構，並強調與CUDA生態高度兼容，這一定位使其在客戶遷移及部署效率上具備明顯優勢。相對於部分需要重構軟件棧的國產方案，公司主打「低遷移成本、快速導入」策略，特別適合原本使用英偉達平台的大模型企業與雲廠商。然而，必須留意的是，市場競爭仍然激烈，無論是寒武紀、海光、壁仞、沐曦等同業，抑或海外廠商推出符合監管要求的降級版本產品，都可能對市佔率及毛利率構成壓力。

天數智芯選擇GPGPU通用架構，並強調與CUDA生態高度兼容。（天數智芯官網）

回顧2025年業績，公司總收入約10.34億元人民幣，同比增長約91.6%，毛利率維持約54%的較高水平。雖然仍錄得虧損，但經調整淨虧損已收窄至約4.38億元人民幣，顯示規模效應開始浮現。研發費用仍然佔比偏高，但隨收入放量，費用率已有明顯改善。多份預測認為，2026至2028年間，公司收入有望維持高增長，並在2027年前後實現扭虧為盈。

公司亮點主要集中於三方面。第一是軟硬件協同能力。公司自研完整軟件棧，並完成超過610個模型適配，強調Day0導入能力，提升客戶黏性。第二是雙供應鏈策略，在合規前提下使用台積電先進製程，同時逐步驗證本地代工與封測方案，提升供應確定性。第三是產品矩陣完整，訓練與推理雙線並進，形成「訓練高毛利、推理高規模」的收入結構，為未來盈利能力改善打下基礎。

天數智芯產品矩陣完整，訓練與推理雙線並進。（天數智芯官網）

天數智芯於今年初上市後，股價早段曾一度回落至150.2港元的低位，其後隨着市場對國產算力概念的關注升溫，股價展開顯著反彈，並逐步形成「一浪高於一浪」的上升趨勢。至5月初，股價最高曾見663港元，其後出現技術性回吐，並一度下探至保歷加通道底部約382.2港元水平。該位置出現承接，股價隨即反彈，惟目前仍未成功突破前期高位阻力區，顯示上方沽壓尚待消化。從技術走勢觀察，股價雖然在600港元附近遇阻回調，但整體未見明顯轉勢訊號，尤其未有跌穿保歷加通道中軸，反映中期升勢仍未被破壞。如後續能配合成交增加並企穩於中軸之上，則有望再度挑戰高位區域。

基本面方面，現時市場上有超過六位分析師覆蓋該股，目標價介乎594港元至701港元，中位數約為622.6港元。盈利預測顯示，公司2026年仍將錄得每股虧損約2.51元人民幣，預計至2027年才轉為每股盈利約3.5元人民幣，反映市場對其中期盈利拐點抱有一定信心。若以目標價中位數計算，相對現價仍有約15%的潛在上升空間。部署上，可考慮於540港元附近分段吸納，上望620港元水平；只要股價穩守500港元以上，中線走勢仍可審慎看好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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