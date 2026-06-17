風險釐清與制度重建：海峽石油化工（0852）邁向關鍵轉折｜彭偉新

海峽石油化工自2024年12月31日起停牌。期間，市場關注焦點已由單純業績表現，轉向前管理層爭議、企業誠信以及內部監控機制是否健全。停牌歷時延長，不確定性自然升溫，投資者態度轉趨審慎。然而，隨着獨立法證調查結果公布、內控檢討落實，以及財務資料逐步補齊，整體情況已顯著較早前明朗。回顧整個過程，集團正由一場治理風暴，過渡至制度重建的關鍵階段。



調查結論釐清核心疑慮

圍繞現任管理層的多項指控，經獨立法證調查後已獲清晰結論。涉及挪用資產、偽造簽名、資金不當轉移、未經授權轉賬及清盤威脅等指控，大多未能成立或缺乏證據支持。部分資金流動經核實屬正常業務往來；所謂清盤威脅亦未見具體法律程序跟進。至於唯一確認存在不當之處，則涉及前管理層於投資安排中的處理手法，相關人士已離任，並不屬現屆管理層範圍。

此等結論的關鍵意義，在於回應市場對現任管理層誠信的核心關切。對資本市場而言，誠信與透明度是最基本的估值前提。當指控經獨立專業機構審視後未獲支持，市場原有疑慮便具備重新評估的客觀基礎，亦為信心修復提供起點。

圍繞現任管理層的多項指控，經獨立法證調查後已獲清晰結論。（示意圖，Pexels@Kindel Media）

制度層面系統性重整

在釐清事實的同時，現任管理層同步推動制度層面的全面整改。集團委聘獨立法證專家及內控顧問，就企業管治、財務報告流程及營運程序進行全面評核，並於整改後完成跟進審查。顧問報告指出，所有改進建議已獲採納，未發現重大內控缺陷，相關報告亦已提交聯交所。

針對核數師過往提出的保留意見，集團亦逐項落實補救措施。其中關鍵在於恢復澳門附屬集團的財務數據。由於前管理層遺留文件缺失，集團需依賴會計備份、銀行對賬單及支票副本等資料，重建完整帳目紀錄。經過系統整理與核實後，相關數據已成功還原並納入審計範圍，不僅紓緩審計限制，亦反映管理層以實際行動修補歷史缺口。

同時，董事會亦就市場關注的銀行賬戶作出澄清，明確指出相關賬戶並無涉及銀行融資、資產抵押或對外擔保安排。換言之，市場曾憂慮的潛在財務風險並不存在，集團整體風險水平仍屬可控，相關說明對穩定預期具實質作用。

財務修復與業務基礎

在資訊披露方面，集團已刊發截至2024年12月31日止年度的經審核業績及年報，並正推進後續財務披露工作。2024年度虧損擴大，主要源於對歷史交易的減值及撥備，性質上屬一次性清理舊帳。從復牌條件觀察，獨立調查完成、內控檢討落實、財務資料補齊及審計保留事項的處理，均屬關鍵環節；目前各項工作已有實質進展，復牌路徑趨於清晰。

即使在治理風波期間，集團核心業務並未停擺。（示意圖，strongpetrochem.com）

值得注意的是，即使在治理風波期間，集團核心業務並未停擺。2024財年錄得約15.98億港元收入，按年增長26.2%，顯示石化產品及貿易業務仍具市場基礎。隨着福建生產設施逐步投產，自主生產與加工能力有望提升。這反映集團面對的主要挑戰，集中於治理層面，而非需求端出現結構性收縮。

復牌邏輯與估值重估

從投資角度而言，市場往往低估治理修復的價值。在企業陷入爭議或停牌期間，估值折讓多源於不確定性溢價，而非純粹經營能力下降。當調查完成、風險邊界明確、內控制度重建後，風險溢價理應回落，估值基準亦具備重估條件。

復牌意味股份恢復流動性，市場可重新以公開交易機制定價；財務披露節奏回復正常，亦有助投資者建立更具連貫性的判斷框架。若未來業績逐步企穩，並受惠於產能釋放，市場視角有機會由過往的風險導向，轉向基本面導向。此類估值框架的轉變，往往較單一年度盈利波動更具結構性影響。

若未來業績逐步企穩，並受惠於產能釋放，市場視角有機會由過往的風險導向，轉向基本面導向。（示意圖，Unsplash@Documerica）

總結

復牌仍有待監管機構最終確認，集團亦需持續維持高透明度及營運穩定。然而，就目前進展觀察，前管理層遺留問題已大致釐清，現任管理層在誠信重建、內控強化及財務修復方面的工作逐步見效。透過恢復關鍵財務數據、釐清潛在風險及完善制度框架，集團正為重回正常上市運作奠定基礎。

海峽石油化工的轉折，並非來自短期業績波動，而在於治理結構的重塑。由風暴走向重整，過程不易，但隨着風險輪廓逐步清晰、制度基礎逐步穩固，企業已進入新的發展階段。未來市場如何定價仍需時間驗證，但方向已較過往明確。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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