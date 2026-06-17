貿發局60周年｜4位前主席話當年　吳光正憶述上任之初「跑碼頭」

貿發局「未來60」論壇昨日（6月16日）舉行，適逢該局成立60週年，破天荒邀請六任主席「 同台」，回顧香港經貿發展軌跡，並前瞻未來角色轉型。現任貿發局主席馬時亨，以及四位前任主席馮國經、蘇澤光、吳光正、羅康瑞均有出席，而長居英國的鄧蓮如女男爵則透過視像參與。



台上四任主席任期覆蓋逾三十年，見證本港回歸前後的政經變化，「細數當年」曉有意義。

馮國經：九載掌舵奠基礎 見證香港轉型關鍵十年

作為利豐集團榮譽主席，亦曾在1999-2008年擔任香港機場管理局主席，馮國經以其全球供應鏈視野，在任內推動貿發局積極協助港商拓展內地及海外市場。

馮國經在論壇上回顧了香港從製造業中心轉型為國際金融貿易樞紐的歷程。他掌舵期間（1991至2000年）是貿發局任期最長的主席，長達9年，見證了香港主權回歸、該局貿易查詢處理量增兩倍、全球辦事處由33個增至47個，以及會展中心的新翼的建造工程。

馮國經憶述，任內橫跨香港回歸前後，其時全球對香港回歸後的前途抱有質疑，甚至有國際雜誌聲言「香港已死」，而他稱任內最重要的任務是建築新會展，作回歸典禮地點，「遲一日都唔得」，最後成功在回歸前一星期完成，「多謝社會支持，十分感動！」

馮國經於1991至2000年擔任貿發局主席。（張偉賢攝）

吳光正：會展擴建推手 強化港展覽之都地位

吳光正於2000年接替馮國經出任貿發局主席，任期至2007年，為期7年，期間經歷香港經濟從97金融風暴及沙士衝擊，內需不行，貿易成了經濟頂樑柱。

他憶述道，當時香港經濟十分差，幸出口保持強勁，「股市、樓市跌六成、香港GDP又縮，但貿易好硬淨。因為當時香港內部『無咩嘢做』，我就任頭18個月有一半時間不在香港，四處『跑碼頭』。」他提及2001年中國加入世界貿易組織，內地引入外來資金，為香港打好貿易基礎。

另外，吳光正在任內推動會展中心擴建工程，對確立香港國際展覽業之都地位有深遠影響，被形容是非常出色的香港「貿易大使」。並帶動貿發局進行改革，提升機構的問責性和透明度。

吳光正於2000至2007年擔任貿發局主席。（張偉賢攝）

蘇澤光：「非官非商」獨特定位 87年已率先看準內地

蘇澤光在貿發局資歷深厚，1985至1992年出任總裁，為首位華人總裁，並在2007至2015年擔任主席。

在出任總裁時期，他領導興建了香港會議展覽中心第一期，為香港業務轉型打下關鍵基礎。1986年，在他主導下，該局於北京設立了首個內地辦事處，為港商打開了進入內地的窗口。並率先創立海外香港商會，其下39個商會遍佈全球28個國家，發展成一個龐大的國際網絡。

在出任主席時期，他着力推動香港服務業的發展，多次帶領商務考察團，協助香港服務業及內地企業一起開拓海外市場，並推動會展擴建計劃，同時兼任電影發展局主席，設立「電影發展基金」，支持及培育人材。

他在論壇上指出，貿發局憑藉「非官非商、亦官亦商」的獨特定位，能向各地企業提供全面資訊與聯繫平台。他表示時至今日內地市場備受重視，局方在協助企業「出海」上角色不可替代。

蘇澤光於2007至2015年擔任貿發局主席。（張偉賢攝）

羅康瑞：把握「一帶一路」機遇 放眼新興市場

羅康瑞於2015年成為貿發局第八任主席，於2019年卸任，為期4年。在任期間將重點放在透過貿發局平台促成「一帶一路」具體合作項目落地。

在出任主席時期，設立「一帶一路」資訊網站，並每年舉辦「一帶一路高峰論壇」，同時親自率領代表團前往泰國、越南等地進行基建投資考察，推動香港在國際環境中扮演關鍵的橋樑角色。

他在論壇中分享對新興市場的見解，與其當年大膽投資上海新天地的開拓精神一脈相承。有「上海姑爺」之稱的羅康瑞，是改革開放初期首批投資內地的港商之一，深信香港能充分發揮優勢把握「一帶一路」歷史機遇。

羅康瑞又透露，當初向時任特首梁振英建言，認為貿發局應參與推廣一帶一路，誰不知不久便獲委任為貿發局主席。