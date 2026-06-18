金價有望回暖　紫金黃金國際不妨留意｜許繹彬

歷時近四個月的美伊戰爭，如無意外，最快會在下周日前正式結束。美國總統特朗普在香港時間本周一（15日）宣佈美國與伊朗雙方已達成和平協議，並稱最快會在本周五（19日）在瑞士簽署，特朗普更指美伊協議是非常重要文件，相信正式簽署後，可以對外公布協議內容。



儘管特朗普在宣佈後，以色列總理內塔尼亞胡仍堅稱對有關協議的具體內容和條款毫不知情，似曾相識的劇本再度重演。但今次以色列總理則指，無論美伊最終是否達成和平協議，伊朗都絕不會使用核武，言詞上看來也是釋出善意。而就美伊戰爭快將停火的好消息下，七國集團已著手討論伊朗的善後問題，歐洲多國更好像已準備，共同參與霍爾木茲海峽重新開放的安排。受到美伊問題在短期「真的」可能結束，一直飽受美伊戰火困擾的國際油價，應聲急促回落至約80美元水平，回落至今年3月初水平。

2026年6月17日，美國總統特朗普在七國集團峰會期間舉行記者會。（Reuters）

除油價顯著回落外，受惠這久候多時的好消息，本周一（15日）整個亞洲主要股票市場均呈現大幅飆升的反應，亞洲領頭羊代表韓國綜合指數大升逾5%，再次成為亞洲升幅之冠，除再度重返8500點大關外，更由於開市升幅過度急劇，因而再度啟動熔斷機制，需暫停交易5分鐘。日經平均指數大升3,297點，再創新高外，更是首次突破69000點；上證綜合指數亦升1.6%。而港股升幅則仍是用強差人意來形容，港股確實當日亦有隨外圍高開，但開市升幅只是有限，最多只升329點，完全跟不上外圍大升的節奏。更在超越25000點後，四方八面的沽盤隨即湧現，全日只能在24842點收市，25000關得而復失，走勢明顯跑輸區內主要股市。升市成交更是反覆回落至2,833億元，不足3,000億元，的確令一眾投資者顯然失望。

美國與伊朗簽署停戰諒解備忘錄這好消息帶動下，亞洲市場本周得以保持升勢，韓國綜合指數直逼8800點大關，而日經平均指數，升穿70000點水平，日韓股市雙雙連番創下新高，走勢令投資者振奮。惟港股就持續一蹶不振，弱勢持續未改，在內地公佈5月經濟數據好壞參半，「三頭馬車」當中，供應面持續需要改善。而兩大主要產業持續同步惡化，房地產開發投資跌幅擴大至16.2%，汽車銷售跌幅更達16.1%。

港股升幅可用強差人意來形容。（Reuters）

由於多項經濟數據不如預期下，港股沽壓再度湧現，於周二（16日），在科技龍頭份子騰訊控股（0700）和阿里巴巴（09988）等重磅股低開低走，連同美團（3690）和小米集團（1810）股價每況越下的情況下，港股在過去的兩個交易日合共下跌530點，曾一度跌至24254點，大市成交更曾一度縮至不足2,500億元，為一個半月以來新低，鑒於本周五（19日）乃香港端午假期，而轉眼又快到7月1日香港回歸假期，在眾多假期下，低成交可能會維持一段時間。而由於港股在「六絕月」走勢全無起色可言下，港股短期內要過25000點以上的水平，相信並不容易，反而千萬不要跌穿本月低位23999點，否則後果嚴重。

金價在停火後亦顯著回暖，更已重返4300美元水平。（示意圖，Unsplash@Pexels Zlataky）

投資者現階段只可耐心等待，相信還要待六絕月過去，港股才有明顯走勢；隨著油價因美伊停火而顯著回落，投行有機會將投資視野改為留意國際金價，而金價在停火後亦顯著回暖，更已重返4,300美元水平，不妨留意紫金黃金國際（2259）的走勢。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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