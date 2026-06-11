港股維持大成交　香港交易所最為有利｜許繹彬

全球股票市場，本周有如乘上過山車，大上大落，是因為上周美國最大的晶片公司博通的AI收入不及預期，加上非農就業數據強勁，令市場認為加息的可能升温。在雙重夾擊下，投資者因而對科技股估值會受到打壓而產生擔憂，最終引發連鎖效應，令美股率先大跌，進而觸發亞太區股市經歷「黑色星期一」，所有股票市場全線下挫。持續保持勇態及屢創新高的南韓綜合指數（KOSPI）於周一（8日）開市後已跌穿8000點大關，不久就觸發了20分鐘的熔斷，收市連7500點也告失守。其餘跌幅較為顯著的亞洲市場，除日本台灣股票市場外，連印尼股市亦出現急挫，上證指數跌穿4000心理關口，而港股亦當然不能獨善其身，儘管一開市便失守25000點大關，其後更連24700點亦跌穿，但可能港股較早前一直長期低迷狀態，所以最終在「黑色星期一」當日只跌304點，跌幅尚算溫和。「北水」繼續為港股加持，淨流入達113億元，結束連續兩日淨流出，但有「北水」持續關愛港股，並未有扭轉近日的弱勢。



亞洲股市在慘歷了「黑色星期一」後，本周二（9日）承隔夜美股止跌回升下，呈現急彈，日前跌勢最為激烈的韓、日股升幅，又再成為亞洲反彈力最強的地方，其中韓國綜合指數在重磅股SK海力士及三星電子領軍下，帶動指數急漲8.2%，重返8000大關，升勢贏盡亞洲股市外，更將周一（8日）的失地全部收復。上證綜合指數亦有跟隨外圍反彈，升1.3%。不過，港股則繼續我行我素，堅持絕不跟隨亞洲的反彈浪，繼續反覆下沉，保持發揮其疲弱本色，除24600點失守外，更再度蟬聯亞洲表現最差的股票市場代表。

韓國綜合指數在重磅股SK海力士及三星電子領軍下，帶動指數急漲8.2%。（Getty Images）

而正當投資者滿以為經歷了大上大落後，全球主要股票市場可能會呈現喘定之際，美伊雙方關係衝突再度升級。事緣美國總統特朗普指伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落美軍直升機，美軍採取報復。即使美國總統特朗普再三單方面指美伊停火協議已進入最後階段，但市場信心有所動搖，觸發全球股市出現拋售，韓國綜合指數8000點得而復失，日經下挫超過1,000點，上證輕微回調近1%。而一直不振的港股，在金融及資源類別股份下挫，近日走勢異常強勁的聯想集團（0992），因受產品加價消息影響而急挫，在多層夾擊下，港股最終在24407點收市，25,000亦宣告失守。港股連續第六日下跌，合共下挫1,631點，但港股昨日（10日）曾低見24207點，差點跌至今年低點24203只差4點，令投資者對港股的走勢或前景，顯得無所適從。

近日走勢異常強勁的聯想集團（00992），因受產品加價消息影響而急挫。（Getty Images）

筆者認為，港股在過去兩個月，只能用「跟跌唔跟升」來形容，而走勢可謂苦不堪言，但慶幸跌幅並非全面，個別與AI扯上關係的相關股，走勢異常突出，就以老牌電子股建滔（0148）為例，在市況不景氣下，股價反而持續創52周新高。相關AI股仍保持升浪，因而被外間認為，即使全球股市有調整跡象，但只屬正常調整，未有改變由人工智能（AI）所帶動的升勢，更指AI主題仍有長遠發展空間。是否兌現？就留待時間證明。而港股成交額持續保持在3,000億元以上，對在持續大成交下最有利的代表，一定非香港交易所（0388）莫屬，投資者不妨留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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