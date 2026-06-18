發改委︰2000億設備更新資金6月底下達　引導市場共建全國算力網

國家發展改革委今日（18日）召開月度新聞發布會，政策研究室副主任、新聞發言人李超披露，全年2,000億元（人民幣‧下同）超長期特別國債設備更新資金將於6月底前全部下達項目清單，第三批625億元消費品以舊換新補貼同步落地。



兩新政策資金月底悉數到位

設備更新資金今年將重點擴容電子信息、算力基礎設施等領域。此前兩批已累計落地1,851億元，覆蓋1.1萬個技改項目，帶動社會總投資超8,400億元。第三批625億元以舊換新補貼將重點加碼消費級算力硬件換新。發改委將強化全鏈條資金監管，嚴打「先漲價再領補貼」、騙補套補行為，同時推出設備更新貸款貼息政策，降低企業採購算力設備的融資成本。

此前兩批政策資金已落地1,851億元，覆蓋1.1萬個技改項目。第三批625億元以舊換新補貼將重點加碼消費級算力硬件換新。﹙路透社﹚

市場主導搭建全國一體化算力網

李超強調，算力是數字經濟時代的生產力，算力網是支撐數字經濟高質量發展的關鍵基礎設施。本次政策以政府資金為引子，充分依靠市場主體、社會資本建設算力底座，嚴格落實「東數西算」樞紐佈局，引導新增算力資源向八大國家算力樞紐集聚。民營企業新建智算中心可獲投資補助與技改貼息，政策同時推動政企算力資源互聯互通，降低中小AI與製造業企業的算力採購成本。

李超同時指出，中國現代化產業體系是在長期實踐中不斷摸索、總結、提升而發展起來的，若把中國產業競爭力簡單歸因於「補貼」，不僅過於片面，而且完全錯誤。