國家發改委推13個外資新項目　聚焦製造業　計劃投資134億美元

據央視新聞報道，近日國家發展改革委推出新一批13個標誌性重大外資項目，計劃投資額134億美元（約1050億港元），新入選項目主要集中在製造業，包括電子製造、化工、汽車、機械等領域。



國家發改委計劃投資134億美元。（央視網）

報道指，新入選項目主要集中在製造業，包括電子製造、化工、汽車、電氣機械等，促進產業集群加速發展。同時，加大對服務業支持力度，首次將物流專案納入清單，繼續支援生物醫藥等領域研發中心項目，推動現代服務業和先進製造業深度融合。此外，投資來源地更加多元，包括英國、德國、瑞士、瑞典、土耳其等國跨國企業。

今年是發改委第9次更新相關清單。截至目前，標誌性重大外資項目已累計完成投資1080億美元。

國家發展改革委有關負責人表示，將繼續加大重大外資專案工作專班力量投入，全力做好專案跟蹤服務，持續開展服務外資企業專項行動，聽取企業訴求，協調解決實際問題。

今年政府工作報告明確提出，擴大雙向投資合作。深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業國民待遇，實施新版鼓勵外商投資產業目錄，促進外資境內再投資、擴大當地語系化生產。加強對外資企業的服務保障，擦亮「投資中國」名片。