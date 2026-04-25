曾任國家發改委秘書長　中科院科技創新發展中心副書記伍浩被查

據中央紀委國家監委網站4月25日消息，中國科學院科技創新發展中心黨委副書記、主任伍浩涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他曾任國家發改委高技術司司長、國家發改委副秘書長、國家發改委秘書長等職。



伍浩任上被查，曾任國家發改委秘書長。（囯新網）

據中央紀委國家監委網站消息，中國科學院科技創新發展中心黨委副書記、主任伍浩涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開信息顯示，伍浩，男，漢族，1971年11月生，大學學歷，工學學士學位，中共黨員。他曾任國家發展改革委高技術產業司副司長、高技術產業司巡視員等職，2018年9月任國家發展改革委高技術產業司、創新和高技術發展司司長，2020年6月任國家發展改革委副秘書長、創新和高技術發展司司長。後任國家發展改革委秘書長。

據了解，中國科學院科技創新發展中心由中編辦批准，於2019年5月27日在原中國科學院北京分院基礎上成立，為公益一類事業單位。科技創新發展中心主要承擔中國科學院共建北京懷柔綜合性國家科學中心、共建北京中關村科學城、全面參與雄安新區建設及相關責任區域院地合作工作。