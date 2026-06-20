「下跌楔形」關注量度升幅　完滿周期展現價格走強勢｜聶振邦

承接上回，現續看「下跌楔形」，為整固後傾向利好形態，而在此形態出現前，股指或個股在上揚，及至走勢逆轉之際，視為「下跌楔形」的開端。繼而走勢反覆向下，會見一頂低於前一頂，所以輔助頂線左至右從上而下；並見一底低於前一底，劃出輔助底線亦是左至右從上而下。不過由於頂線與水平形成角度，大於底線與水平形成的，因此股指或個股波幅漸見收窄。整固期間本身交投漸見不活躍，或已出現低迷，卻見股指或個股再度觸及頂線時卻見「放量」。於是成功上破頂線，走出整固區，延續整固前的上揚勢態。



下跌楔形案例參考

再看「量度升幅」計算，以「下跌楔形」的開端（亦為頂線的開端），向下延伸劃出與底線產生的垂直線，此線的距離便是「量度升幅」。以領展（0823）為例，於2024年4月22日至5月20日乘著當時恒指走強，股價走勢跟隨。於5月20日高見37.70元，翌日開始走勢逆轉，所以那高位視為「下跌楔形」的開端。繼而5月22、29日和6月6日分別高見35.80、35.15和34.85元，一頂低於前一頂，可以劃出左至右從上而下的頂線。

領展官網圖片。（linkreit.com）

上破頂線需量配合

另於2024年5月23、24日和6月27日分別低見33.00、32.80和29.75元，一底低於前一底，可以劃出左至右從上而下的底線。因著頂線與水平線產生角度，大於底線與水平線產生的，所以見股價於兩線之間的波幅逐漸收窄，認為「下跌楔形」出現。值得留意從5月20日至7月10日的成交量變化，最高見於5月29日約2,593萬股，較7月10日約501萬股，不足一個半月減逾八成，於整固期間交投由減少至偏靜，屬典型情況。之後於7月11和12日見二連升，相對成交量約876萬和2,035萬股，出現「價量齊升」，並於7月11日上破頂線。

量度升幅目標下限

2024年7月11日收報31.10元，視為進場訊號出現。屆時應關注「量度升幅」，於5月20日高見37.70元，由此點劃一條向下延伸的垂直線，直至「下跌楔形」的底線，落到33.50元，兩者相距4.20元。而於7月11日開報30.25元，加上4.20元，得出目標價為34.45元，若於31.10元（7月11日收市價）進場，潛在升幅10.77%，可線為賬面回報率下限，一般不少於一成視為吸引的進場位置。結果進場後股價漸見上揚，至8月5日收市位和高位分別是34.30和35.15元，代表持股不足一個月已達標。

示意圖（pexels）

當時升勢還未止步，自8月26日起企穩在36.00元以上收市，截至8月30日上午高見37.45元，相對31.10元，約一個半月累升逾兩成，確認上述計出的「量度升幅」所得目標價，為是低目標價。誠然股指或個股於「下跌楔形」整固期後真的獲得成功上破，會迎來顯著升勢。另可留意上述高位37.45元，與5月20日高位37.70元接近，為「下跌楔形」的開端，證明是一個完滿的股價走勢周期。至於面對「雙頂」形態出現，升勢會否完結，絕對要視乎那時股份有否獲注入續升動力。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜新股聶人｜高歌證券金融首席分析師 於證監會持有1﹑4號牌照

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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