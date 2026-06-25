對港股後市仍有寄望　不妨留意盈富基金走勢｜許繹彬

港股在「六絕月」的走勢持續不振，更在本周呈現反覆尋低的現象。截至本周二（23日）恒指已呈現五連跌的局面，合共已累跌1,506點，更一度低見23252點，創下一年新低，距離踏入熊市只差900點。跌市元兇恐怕是龍頭大型科技藍籌股，其股價持續衰微，拖累大市進一步沉淪。



股皇騰訊控股（0700）走勢毫無起色，股價見一年半新低，報414.8元；小米集團（1810）、京東集團（09618）和美團（3690）合共蒸發恒指近300點。即使昨日（24日）港股輕微反彈75點，收報23412點，但從圖表來看，仍處於50天線（即25457點）及俗稱牛熊分界線（即250天線）的25714點之下，所以港股暫時仍未脫離危險期，對後市未敢樂觀，除非短期能企穩250天線，否則港股下沉機會仍高。

美股調整致港股失平衡

港股出現雪上加霜的主因，除了港股早已弱勢疲乏外，美股突然作出調整，亦是導致港股失去平衡的主因。美國普遍認為7月加息預期升溫，驅使美匯指數創逾1年高位，升至101以上。而人民幣兌美元更一度跌至4星期低位。再者，深受全球投資者注目，帶動萬人追捧的「世紀新股」SpaceX，上市後一直穩步上升，其總市值曾一度超越歷史悠久的亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft），進佔全球市值第四大企業。

SpaceX準備納入納指成份股前夕，突然宣佈發行高達200億美元的債券，引發市場對其「燒錢速度過快」及「AI業務資本支出過高」的財務擔憂。（Reuters）

但當SpaceX準備納入納指成份股前夕，公司突然宣佈發行高達200億美元的債券，引發市場對其「燒錢速度過快」及「AI業務資本支出過高」的財務擔憂，股價曾在本周急跌逾16%。因而產生骨牌效應，重挫投資者對環球科技股未來增長的信心，從而觸發多個亞洲主要股票市場出現「小股災」。

韓股周二急挫單日瀉一成

跌得最深的可算是一直獨領風騷的韓國KOSPI指數，除跟隨外圍下跌外，因受韓國官員擬出招遏止槓桿ETF而大受打擊，兩大晶片龍頭股SK海力士和三星電子帶頭下跌，跌幅超過8%而觸發熔斷機制，收市一度跌910點，跌至8200水平點，跌幅為3月初以來最大，進而拖累亞洲主要市場急跌，日台股票市場跌幅最為顯著。

韓國KOSPI指數因受韓國官員擬出招遏止槓桿ETF而大受打擊。（Reuters）

筆者認為，截至昨日（即24日）恒指已累跌近1,800點之多，暫時肯定應驗了「六絕月」的魔咒。港股重要的支持區早已被攻破，「北水」日買日沽，可見在信心不足下，資金以短炒為主，對後市未敢太樂觀。在市況持續不穩下，全球晶片的股價好壞，正直接影響著全球股市的波幅。而美國七月加息，美匯指數的好壞，亦能左右全球股市的興衰。港股積弱多時，並非一朝一夕可扭轉「五窮月」及「六絕月」的頹勢，倘若投資者仍對港股在七月有「七翻身」的寄望，但又擔心「捉錯路」，倒不如先行留意集所有藍籌股在一身的盈富基金（2800）。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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