AI伺服器結構件訂單絡繹不絕　嘉利國際續可憧憬再創佳績｜聶振邦

近年人工智能（AI）相關產業百花齊放，如生成式AI、高效能運算、智能體AI（Agentic AI）、實體AI（Physical AI）和邊緣運算（Edge Computing）等，全球AI基礎設施投資持續推進，雲端服務商（CSP）、大型科技企業及伺服器品牌企業加快部署新一代算力基礎設施，造就全球領先伺服器外殼生產商的嘉利國際（1050）業務發展如火如荼，公司近日公佈2025/26財政年度全年業績，展示亮麗財務數據。截至2026年3月底，股東應佔溢利逾2.7億港元，按年增長超過32%。撇除非經常性項目，其中包括可轉換債券公允價值變動盈利約690萬元，及宜興地塊處置損失約3,935萬元等，核心溢利實際按年增長約48%，非常耀眼。



擁有英偉達及專用集成電路（ASIC）量產訂單，嘉利已經是AI伺服器結構件的關鍵供應商，亦是核心科技設備股，穩站全球AI基建高速增長賽道的上游位置，目前公司同步服務英偉達GPU（DGX及MGX）及ASIC兩類AI伺服器客戶。值得留意的是，2025/26財政年度僅入賬了半年ASIC業務收入，預期今年度業績將反映ASIC全年收入及英偉達訂單陸續出貨，收入利潤增量有保證。

智慧體AI和推理工作的興起正在提振伺服器業務。（作者提供）

客戶爆發增長 憧憬自身業務續受惠

智慧體AI和推理工作的興起正在提振伺服器業務。由於智慧體AI任務高度依賴中央處理器（CPU）來處理資料並運行模型，這不僅帶動了AI伺服器的需求，更直接推動了對傳統通用伺服器的採購。多名國際知名客戶如聯想、HPE、Dell等的AI業務出現爆發性增長，以Dell為例，截至2026年5月1日的2026/27財年首季實現營收438億美元，同比增長88%。AI優化伺服器收入達161億美元，較上年同期暴增757%；期內AI訂單總額錄得244億美元。長期客戶AI生意好，預期將雙重帶動嘉利的通用及AI伺服器的訂單量。

處身於朝陽賽道 未來三至五年業績具保證

另從近期GTC 2026及台灣Computex國際電腦展的動態來看，嘉利的伺服器產品頻繁出現在各個AI科技巨頭的展位上。這標誌著嘉利不僅是代工商，更是AI硬件生態中不可或缺的一環，其技術實力贏得終端品牌的高度認可。誠然嘉利已成功躋身頂級AI伺服器市場的供應鏈，處身於朝陽賽道上，由此推斷未來三至五年的業績不但已有保證，更極具爆發力。公司持續完善產品組合，配合AI供應鏈全方位發展，研發推出圍繞CPU、ASIC、電訊及網絡設備等伺服器及基礎設施相關產品，可見管理層對相關業務的中長期需求前景保持正面。

嘉利不僅是代工商，更是AI硬件生態中不可或缺的一環，其技術實力贏得終端品牌的高度認可。（作者提供）

大行關注度日增 近期見最新研報覆蓋

而就投資價值來說，嘉利是高息增長股，20多年來維持豐厚派息，本已屬「長期收息股」，加上公司的新賽道的高速增長前景，預期股價和股息升值可望並駕齊驅，股份極具吸引力。此外，自2025年9月成為英偉達合作夥伴以來，嘉利受大行關注，例如中信建投證券及大華繼顯（香港）均給予「買入」評級。筆者也留意嘉利可對標同業台灣勤誠（8210），其估值約46倍市盈率，反映市場對AI伺服器及數據中心相關業務增長具高度預期。受累於近期大市欠佳表現，嘉利現時市盈率不足20倍，屬超賣情況。倘以手頭已明朗的訂單來看，不妨現價候低吸納，短線看2.8元。另預期今年度有量產訂單交付的利好消息，中長線目標價看3.5元。嘉利基本面穩健，適合長持收息投資者期待。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

