遠東邱達昌：目標兩年內減債至槓桿率50%　「唔好幫銀行打工！」

遠東發展（0035）上週公佈截至今年9月底的中期業績。期內，集團收益錄得37.56億元，按年下降27.4%；股東應佔虧損由上年同期的7.7億元擴大至9.88億元，每股虧損32.3仙。不過集團在減債方面取得進展，淨負債額較上一份全年業績下降約5.8%至202億港元，經調整淨負債比率亦由67.6%降至64.9%。



集團主席兼行政總裁邱達昌表示減債是當前首要任務。他表示，公司在半年內已償還債務約14億元，並將持續出售非核心資產以回籠資金，目標在兩年內將經調整槓桿比率降至約50%。「我哋依家要還錢，唔好幫銀行打工！」



三大理由支撐樓市見底

對於香港住宅樓市前景，邱達昌明確表示已「見底」。他分析，首先預期美國明年將維持減息趨勢，香港亦會跟隨，有助減輕供樓負擔。此外，他觀察到目前住宅租金水平已接近供樓成本，此現象通常是市場調整接近尾聲的信號。同時，內地買家已成香港新樓市場的「新力軍」，近期新盤買家中約40%至50%為內地客。他相信，若人民幣匯率保持強勢，加上香港息口下調，將進一步增強內地客的購買力。

「柏蔚森」銷售理想 擬加價3%至4%

邱達昌透露，集團旗下啟德「柏蔚森」項目銷售進展良好，目前已累計售出792伙，套現近56億元。集團計劃下半年轉向「重價」銷售策略，未來不排除加價3%至4%。他提及，早前與合作發展商曾評估該項目可能錄得近30億元虧損，但隨著市況好轉，相信最終虧損幅度將可收窄。

負債率降至55%再買地

對於市場關注銀行是否收緊對中小型發展商信貸，邱達昌回應指集團與主要銀行關係良好，擁有充足現金流及多元化收入，財務狀況穩健。他明確表示，集團將繼續透過出售停車場資產等非核心資產來回籠資金，以實現減債目標，並進一步透露，集團在過去約兩年已累計償還債務約80億港元。「未來再畀多我哋兩年再還多八十億，都係有可能。」

他續指，集團須待負債比率下降至50%至55%區間後，才會重新考慮投資土地。另外集團管理層表示，目前有兩幅已獲城規會通過方案的土地儲備，分別位於屯門藍地輕鐵站旁及荃灣油柑頭，現正與政府就補地價進行商討。