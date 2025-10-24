遠東宏信(3360)旗下金融租賃競爭力強　低估值高息股選擇｜彭偉新

遠東宏信（3360）的主要業務包括金融租賃和產業運營，其中金融及諮詢業務佔總收入63.7%，另外，設備運營則佔24.97%，至於醫院運營佔10.32%。集團亮點在於其穩健的生息資產增長及高分紅策略，2025年上半年淨利潤同比增長3.8%。短期內，普惠金融業務的快速增長和海外市場拓展將持續推動收入，助力集團在不利的市場環境中保持韌性。中期而言，集團將受益於結構優化及資產負債管理的提升，長期則可望藉由行業規模擴張及市場需求增長，增強盈利能力。



雖然行業面臨監管收緊的挑戰，導致部分企業退出市場，整體市場份額逐漸向龍頭企業集中，而旗下產業運營包括設備運營和醫療健康，2025年上半年收入為63.3億元，同比下降12.6%。即使宏信建發的國內業務面臨競爭壓力，但海外業務則相對快速擴張。另外，集團主營金融租賃及諮詢服務，2025年上半年金融及諮詢業務收入達110.9億元，同比增長2.1%。生息資產規模增至2666億元，顯示出穩定的業務增長。所以，整體來說遠東宏信的穩健財務及業務多元化將為其未來增長提供有力支撐。

集團2025年上半年總收入173.4億元，同比下降3.9%；歸母淨利潤21.6億元，同比增長3.8%。平均ROA為1.21%，ROE為8.66%。

遠東宏信上日以 7.15 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.14%。集團過去5年的平均Beta值為 0.53，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.47 港元，而最低位則曾見 5.21港元，以現價 7.15 港元計，遠東宏信的股價較 50 天線低 0.51%，不過，現價則較 200 天線高出 8.25%，反映股價未有偏高的情況，令到股價在現水平出現明顯下跌的風險較低。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.9 倍，較追蹤市盈率為低。加上市賬率則為 0.58 倍，所以股價仍然有望作進一步的反彈。

遠東宏信過去一年的派息比率為 56.5%，而集團今個財年已派發 0.55 元的追蹤年股息，相等於 7.7 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.55 元，相等於 7.7 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.6 厘為高。因此，在股息率高達7.7厘的情況下，相信可以吸引部份對息有偏好的投資者買入。

遠東宏信(03360)於今年5月23日至10月23日期間的資金流狀況。（圖１）

遠東宏信自今年5月23日至今年10月23日期間，股價錄得14.58%的升幅，該期間共錄得8.43 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.5 億港元，而散戶則佔當中的2.94 億港元，大戶對散戶資金流比率為 1.9 比 1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上32.29%後，曾一度最低曾經跌至 -3.32%，近日已由低位反彈，並於10月23日當日已升抵22.15%。反映整體的資金動力明顯轉強，有助股價繼續作出反彈。市場現時共有10位分析師對遠東宏信有進行調研，所給予的目標範圍為8 港元至 9.7 港元，而平均值為 8.83 港元，較現價 7.15 港元有 23.5% 的上行空間。

遠東宏信（3360.HK）股價於2025年3月攀升至6.68港元後展開回調，一度跌至5.73港元並盤整數日，隨後自低位反彈並形成「一頂高於一頂」的形態。股價最終突破6.80港元的阻力位，持續上漲至7月底高點8.47港元後見頂。其後，股價跌破20天均線支撐，進入持續回調階段，多次在觸及20天均線後遇阻回落。然而，當股價於9月下探至6.63港元，恰好回調至自4月升浪總升幅的61.8%的黃金比率回調水平後，開始企穩。雖然10月13日股價再度回落至6.68港元，但9天RSI指標形成底背離形態，且股價成功重返20天均線阻力，顯示進一步反彈的可能性。若以自9月回調走勢計算，預期股價按61.8%斐波那契反彈幅度可達7.85港元。投資者可考慮於7.10港元買入，若股價維持在6.70港元以上，可持有並等待股價突破8.00港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。