馬斯克失光環？　SpaceX債券捱打　交易員揭謎底因多投資者搵快錢

美國富豪馬斯克旗下的SpaceX早前發行250億美元債券，雖然錄得倍超額認購，但是在二級實際表現並非太突出，更有交易員指出幾乎回想不起近期還有哪筆交易出現過如此劇烈的利差走闊。



《彭博》報道SpaceX則發行的債券在二級市場迅速走弱，使不少交易員指出，幾乎回想不起近期還有哪筆交易出現過如此劇烈的利差走闊。

30年債券息差已拉闊

報道引述知情人士稱，在場外市場私下交易中，一家大型交易商對2056年到期的SpaceX債券報價，較發行時高於美國國債1.75個百分點的利差水平擴大了多達0.28個百分點。因談及未公開的場外交易活動，知情人士要求匿名。

SpaceX在紐約納斯達克交易所啟動上市當天，紐約時代廣場展示着SpaceX啟動首次公開募股的廣告。(Reuters)

據報道自交易開始以來，SpaceX這筆250億美元債券的賬面虧損不斷擴大。按相對美國國債計算，截至周四（25日）較夜時候，相關虧損總額約為3.05億美元。期限最長的SpaceX債券所受質疑大於短債，如今實際上已抹去此前在認購規模膨脹至近900億美元後，承銷商推動利差收窄的全部幅度。

料對沖基金補回或對沖空倉致波動

交易員表示，這些走勢表明，湧入交易的可能主要是尋求短線獲利後迅速轉手的「快錢」賬戶，而不是傳統的買入並持有型投資者。而SpaceX股價自周二（23日）債券定價以來整體基本持穩，使得債券的拋壓更加惹眼；前一天其股價曾一度大跌16%。

據報道即便拋售背後還有更多技術性原因，例如對沖基金回補或對沖空倉，幾乎前所未見的波動幅度仍凸顯出SpaceX的獨特屬性。這家公司本月高點時市值達到2.64萬億美元，儘管市場預期其未來數年將維持負現金流，且對馬斯克存在依賴，惠譽評級將此視為「評級的關鍵制約因素」，但SpaceX仍獲得了投資級評級。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

Impax Asset Management基金經理Tony Trzcinka表示：「我們原本預計SpaceX會較發行水平走闊，但沒想到會這麼多。這種幅度可能是一場完美風暴的結果，包括自發行以來該股市值蒸發超過6,000億美元、增發導致技術面疲弱，以及投資者仍在琢磨如何為其獨特的風險特徵定價。」