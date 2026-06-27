平治出招自救　延發部份獎金　另傳德國員工工時每年增260小時

隨著中國電動車成功打入歐洲市場後，當地車廠面臨更大競爭壓力，加上中東緊張局勢增加行業生產成本。作為德國汽車生產龍頭的平治（Mercedes-Benz）亦要出招專救。公司於周五（26日）宣布，計劃透過延長工時但不加薪的方式，在公司各部門全面削減成本。



公司行政總裁Olaf Kallenius與其他高管在致員工的信函中表示，研發、銷售、行政及生產各部門的每小時成本必須降低，要求員工在所有崗位上以相同薪酬付出更多工時。

Mercedes-Benz electric C-Class (mercedes-benz提供）

擬將部份職能遷離德國

這家德國汽車製造商表示，將把相當於一個月薪資18.4%的獎金，從今年7月推遲至2027年發放。此外，公司亦計劃將部分產品業務及行政職能遷移至德國以外的地區。

平治的員工委員會對此表示不滿，指出公司目前面臨的困境並非由員工造成，卻要求員工承擔代價。

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據報將德國員工每周工時增至40小時

而《CarScoops》發布博文，指出平治將德國員工每周工時由35小時上調至40小時，即每年當地員工工時增加260小時，惟不會額外支付工資。

歐洲汽車製造商目前正承受美國高額進口關稅的壓力，而中東局勢的持續緊張亦推高了全球汽車行業的整體成本。

翻查公司今年首季業績，營業額下跌4.9%至316.02億歐元，同時受到傳統汽車業務利潤率下跌3.2個百分點至4.1%拖累，整體利潤下跌17.2%至14.33億歐元。

季內平治在全球乘用車銷售量按年下跌6%至41.94萬輛。

2025年6月4日，德國拉施塔特（Rastatt），圖為德國汽車製造商平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）工廠的生產線。（Reuters）

今年股價跑輸大市

為實現成本節約，平治宣布將全球產能削減逾10%，目標降至約220萬輛。在精簡營運的過程中，集團在德國本土受制於將工廠就業保障延續至2035年的勞工協議，無法進行大規模裁員。因此，管理層主要透過員工自然流失來調整架構，並將大部分產能削減的配額集中在海外廠房。

公司股價亦跑輸整體行業表現，年內累計跌幅逾25%，表現遜於歐洲泛市場STOXX 600汽車及零部件製造商分類指數的整體走勢。