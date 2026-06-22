平治V-Class旗艦豪華MPV香港上市｜雙12.3吋螢幕安全系統全面升級

Mecedces Benz平治 V-Class旗艦豪華MPV香港上市｜不少車迷認為豪華多用途車（MPV）已不僅是代步工具，更是彰顯身份與享受生活的重要載體。Mecedces Benz平治近期在香港正式推出全新 V-Class，這款一直深受家庭與商務用家喜愛的車系，在這次升級中換上了更具氣勢的家族外觀，並全面注入尖端數碼科技與頂級安全輔助系統。



平治V-Class旗艦豪華MPV香港上市，提供了 Style、Avantgarde 及頂級的 Exclusive 等多種配置等級。

全新外觀重塑突顯尊貴質感

全新 V-Class 在外觀設計上迎來了顯著的突破，整體線條更具氣勢與現代感。車頭部分採用了全新設計的鬼面罩，搭配立體感鮮明的前保險桿，使視覺效果更加寬闊穩重。為了滿足不同用家的個性化喜好，車系提供了 Style、Avantgarde 及頂級的 Exclusive 等多種配置等級。其中在最頂級的 Exclusive 版本上，平治更首次在引擎蓋上配備了直立式的三星標誌，完美承襲了品牌旗艦房車的尊貴氣派。

平治V-Class旗艦豪華MPV香港上市

此外，新車配備了自動調節 MULTIBEAM LED 頭燈，內部設有 84 個可獨立控制的 LED 光源，能夠根據實際路面和交通狀況，在每秒內進行高達 100 次的實時計算，精準調整照明範圍。這項技術還整合了 Highbeam Assist PLUS 系統，能在提供持續高光束照明的同時，自動避開對向及前方車輛，避免造成眩光。車尾部分則加入了精緻的鍍鉻飾條與燻黑處理的 LED 尾燈，並帶有「Mercedes-Benz」logo字樣，令新車在夜間行駛時具備極高的辨識度。

兩組 12.3 吋高解像度寬屏熒幕整合於重新設計的儀表板之中

科技數碼座艙配置全面提升

步入車廂，全新 V-Class 的內飾佈局展現出高科技感與奢華氛圍的深度融合，車廠將兩組 12.3 吋高解像度寬屏熒幕整合於重新設計的儀表板之中。這兩組熒幕的解像度達到 1920x720 像素，顯示畫面清晰細緻。與此同時，中控台換上了全新造型的冷氣出風口，並配備了新一代多功能軚盤。這款軚盤加入了電容式免手握識別功能，能夠更靈敏地感應駕駛者雙手的握持狀態，進一步提升行車安全。

新車現在已將左右兩側電動滑門列為標準裝備，方便乘客在狹窄的車位輕鬆進出後座。中控台部分則增設了智能手機無線充電功能，減少車廂內的繁雜線路。用家更可以選配多達 64 種顏色、10 種主題色調的環艙氣氛燈，隨意營造溫馨舒適或科技感十足的車廂環境。新車更搭載了最新一代的 MBUX 多媒體系統，支援「Hey Mercedes」智能語音助理，用家只需透過簡單的語音指令，即可輕鬆操作導航、冷氣或多媒體娛樂功能。此外，用家還可以利用 Mercedes me 手機應用程式，進行遠端車門解鎖、車窗開關等便利操作，讓用車生活變得更加智能化。

新V Class引入了多項高階的駕駛輔助系統

智能安全駕駛輔助全面升級

在安全性能上，全新 V-Class 引入了多項高階的駕駛輔助系統，為駕駛者與乘客提供全方位的防護。最主要的升級在於主動煞車輔助系統（Active Brake Assist），該系統全新加入了橫向來車偵測功能。在行經十字路口或轉彎時，系統若偵測到橫向行駛或迎面而來的車輛，會即時向駕駛者發出警示，並在緊急情況下主動介入煞車，大幅減低碰撞風險。

豪萍座艙合適不同商務人士使用

新車的標準安全配置極為強大，包含了專注力輔助系統、附帶雨量感應功能的主動式頭燈、盲點輔助系統，以及主動式車道保持輔助系統。其中，自動調節車距的主動式車距輔助系統更具備路線預測車速調節及交通擠塞自動再啟動功能，不論是在高速公路巡航還是市區塞車，都能大幅減輕駕駛者的疲勞。全新設計的泊車套裝則配備了 360 度全景鏡頭，能夠提供精緻的 3D 影像顯示，並整合了主動泊車輔助、後方橫向交通警示及行人緊急煞車等功能，即使面對龐大的車身，用家在狹窄空間泊車依然游刃有餘。

後排3座亦非常寬敞

多元車型滿足用家奢華需求

在動力與行車表現方面，全新 V-Class 採用了 1,999 cc 直列四缸渦輪增壓引擎，能輸出高達 231 匹最大馬力以及 370 牛頓米的峰值扭力。搭配 9G-TRONIC 九速自動波箱與後輪驅動系統，不單能提供極為順暢、流暢的加速反應，從 0 加速至每小時 100 公里僅需 9.4 秒，且每 100 公里的平均油耗表現約為 9.3 至 11.3 公升。底盤方面採用了 AGILITY CONTROL 懸掛系統，能夠兼顧靈活的操控性與極佳的乘坐舒適度。

新V Class 1,999 cc 提供直列四缸渦輪增壓引擎

尾廂仍可以放下多個大行李

車系在空間實用性上同樣表現卓越，可容納 7－8 位乘客，並提供包括臥式長椅及豪華獨立座椅在內的多種座椅組合，靈活配合家庭郊遊或商務接送的需要。目前，平治在香港市場針對全新 V-Class 推出了多款車型選擇，以迎合不同用家的預算與需求。

有需要時可以只打開尾門玻璃提取行李

入門定位的 V300 Avantgarde Extra Long 版本，售價為＄930,000（已包括首次登記稅）。此車型提供加長版的寬敞空間，標配 7 人座椅配置、Lugano 真皮座椅、雙側電動滑門、雙 12.3 吋寬屏座艙、主動式車距輔助系統，以及 360 度環景停車輔助套裝等，實用性極高。

若追求運動風格，用家可選擇 V300 AMG Long 版本，售價為 $1,098,000 。此版本增設了專屬的 AMG Line 運動化外觀套件、19 吋 AMG 輕合金輪圈與尾翼，車廂內更配備了全景式滑動玻璃天窗、首排豪華獨立後座、後排座椅通風與加熱功能，以及享譽盛名的 Burmester 環繞音響系統，將動感與舒適完美融合。

最頂級旗艦的 V300 Exclusive Long 版本售價為 $1,110,000 。外觀上採用了最引人注目的引擎蓋立標設計，並配備帶有 LED 光帶的鬼面罩。車廂內部升級至極其奢華的 Nappa 真皮座椅、MICROCUT 瓷白色或黑色車頂內襯、真皮外觀儀表板，並標準配備數碼後視鏡、方向盤加熱功能、運動化懸掛以及雙前座電動調整附記憶功能，是尊貴商務接待與家庭用家追求極致奢華的不二之選。