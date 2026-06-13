Benz平治全新純電GLC 250登陸香港！意向價79.9萬起續航達650km

Benz 平治全新純電GLC 250登陸香港｜近年不少豪華電動SUV成為不少家庭用家的首選，Mercedes Benz 平治全新純電動GLC 250 終於香港接受訂購，意向價由 79.9萬港元起。新車配備800V高壓架構，續航力最高可達650公里，並引入39.1吋一體化屏幕，為車主帶來全新的數碼駕駛體驗。



Mercedes Benz 平治全新純電動GLC 250

全新外觀設計與豪華配置

全新純電動GLC 250預計將於2026年下半年正式抵港。在外觀設計方面，新車採用了重新設計的鍍鉻鬼面罩，並首度配備了發光與動態效果，在夜間行駛時更具辨識度。為了提升豪華質感，廠方將多項實用配置列為標準裝備，當中包括Burmester 3D環繞音響系統，以及更具運動氣息的AMG Line動感車身套件與專屬輪圈。車廂內配備了舒適座椅，用家亦可額外選配3段式加熱功能，提升冬日駕駛的舒適感。在空間實用性方面，車輛除了提供570至1740公升的尾箱容量外，還貼心地設有容量達128公升的前行李箱，無論是日常購物、戶外活動還是長途旅程，均能輕鬆滿足不同的置物需求。

Mercedes Benz 平治全新純電動GLC 250

動力性能與極速充電技術

在動力系統方面，這款純電SUV採用後輪驅動配置，搭載永磁同步馬達，能輸出354匹最大馬力以及505牛頓米的最大扭力。受惠於強勁的動力輸出，新車由靜止加速至時速100公里僅需5.9秒，最高時速可達210公里。新車搭載可用容量為85千瓦時的鋰離子電池組，綜合耗電量介乎每100公里15.0至18.1千瓦時，根據WLTP標準，單次充滿電的續航里程介乎541至650公里。值得一提的是，新車採用了先進的800V高壓電池架構，除支援標準的11千瓦交流電充電外，更可支援高達320千瓦的直流快速充電。在極速充電技術的輔助下，將電量由10%充至80%僅需22秒，大幅縮短了用家在充電站的等待時間。

Mercedes Benz 平治全新純電動GLC 250

智能數碼座艙與安全科技

除了優異的動力表現，新車在數碼科技與操控輔助上亦有顯著突破。車廂內部最矚目的配置，莫過於可供選配的無縫式MBUX Hyperscreen。這塊橫貫整個儀表板的一體化顯示屏高達39.1吋，背後由平治自主研發的MB.OS操作系統驅動，將資訊娛樂、舒適設定、充電管理及駕駛輔助系統無縫整合。在操控方面，用家可選配智能AIRMATIC氣壓懸掛系統以及4.5度後輪轉向系統，讓這款中型SUV在配備後輪轉向時，迴轉直徑依然能保持在12.1米，不論在狹窄的市區街道還是高速彎道，均能提供更靈活、更穩定的操控體驗。安全規格方面，新車標準配備MB.DRIVE安全輔助套件，當中整合了DISTRONIC主動車距輔助、自動泊車輔助以及360度泊車鏡頭，全方位保障行車安全。

Mercedes Benz 平治全新純電動GLC 250