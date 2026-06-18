廣州一平治4S店突歇業　強推異地維修保養方案惹議　千名車主維權

近日，廣州大興寶鴻平治（Mercedes-Benz，梅賽德斯-奔馳）4S店閉店，該店未與消費者充分協商，僅以一紙閉店公告強行指定異地維修保養，讓眾多車主陷入無法兌現維修保養權益的尷尬境地，千名車主維權。



荔灣區市場監督管理局稱，目前相關部門已約談涉事企業，安排專人專項對接消費者訴求，已有部份消費者與企業初步達成和解，但涉及人數最多的預付套餐承接方案，仍在多方協調推進中。



開業不足6年便歇業 車主過萬保養套餐作廢

廣州大興寶鴻平治4S店。（網絡圖片）

《新快報》報道，廣州大興寶鴻平治4S店是廣州首家按照平治全球MAR2020標準打造的品牌體驗中心，也是廣佛城區唯一建在地鐵旁的平治授權門店，總面積達1.2萬平方米，配套3000平方米專業售後車間的門店，開業不足6年。

據悉，該店從5月底撤場到全面清空僅用時3天，不少車主到店維修保養時才驚覺門店已人去樓空，目前有近千名消費者預付的保養套餐、儲值金與延保權益無法兌現。

車主劉先生稱，5月30日，他因車輛故障到店維修時，注意到工作人員正陸續搬走設備，未料3天後再路過，該店已徹底清空，「看到它倒閉我都很吃驚。」

據悉，該店從5月底撤場到全面清空僅用了3天，不少車主到店維保才驚覺門店已人去樓空。（新快報）

車主胡小姐介紹，她去年4月購入平治E300，購車時一次性花費2.7萬元（人民幣，下同）購入5年基礎保養、5年深度全面保養加三大件延保的組合套餐，至今只做過一次基礎保養。她曾問過銷售「萬一門店倒閉了保障怎麼辦？」，對方當時回覆「大興那麼大的集團，不可能出事」。

企業提出異地維修保養遭抵制 超千名車主組群維權

該店保安亭處張貼的閉店告知書。（新快報）

據大興集團出具的通知顯示，集團旗下深圳、河源、陽江4家異地門店將承接所有在大興4S店購車車主的維修保養服務，但遭到大部份車主集體抵制。

劉先生表示，門店歇業前沒有提前告知，事後直接出具異地維修保養方案，善後處理態度極其敷衍。即使前往距離最近的深圳大興門店，往返油費、過路費就要3、400元，還要花費大半天的誤工與時間成本。

據胡小姐提供的信息，目前已有4個相關車主的維權群，涉及車主總量預計超千人，主要涉及多年期保養套餐，還有未使用的維修儲值金、終身保養權益等。

廣州大興寶鴻平治4S店。（新快報）

除了車主權益受損，該店多名員工也遭遇欠薪與不合理遣散。有內部員工透露，門店撤場前未提前告知員工安置方案，部份員工未收到工資。

荔灣區市監局：相關部門已約談涉事企業

針對門店突然閉店的原因，大興集團相關負責人對外解釋稱，門店受制於場地租賃相關問題，需在6月完成清退處理。

對於車主們提出「退儲值金、同城承接」兩大核心訴求，工作人員表示，公司近期一直在對接廣州本地的平治4S店洽談合作承接事宜，但目前僅爭取到為應急車主提供一次免費同城基礎保養的服務，後續長期維修保養問題只能讓車主「耐心等候通知」。

目前該企業僅爭取到廣州本地的平治4S店為應急車主提供一次免費同城基礎保養的服務。（珠江衛視）

荔灣區市場監督管理局表示，目前相關部門已約談涉事企業，要求其壓實善後主體責任，安排專人專項對接消費者訴求，已有部份訴求簡單的消費者與企業初步達成和解，但涉及人數最多的預付套餐承接方案，仍在多方協調推進中。

對於平治廠家會否介入幫助車主解決問題，平治官方客服稱，經銷商自營產品實行獨立運營，廠家不參與該類產品的經營管理，建議車主優先聯繫所購產品對應的授權經銷商溝通解決。

廣東正平天成律師事務所合夥人李武俊律師表示，4S店此舉已涉嫌侵害消費者的自主選擇權、公平交易權，同時違反雙方達成的服務合同約定。企業最優解決方案是在廣州對接授權門店承接維保；若無法落地，則需全額退還車主未使用的預付服務費用，並且承擔車主異地維保產生的交通、誤工等全部必要開支。