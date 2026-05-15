企業人工智能升級轉型交流日｜微軟許遵發談「龍蝦」下的員工角色

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》今日（15日）主辦企業人工智能升級轉型交流日2026，首場研討會主題是「AI What's next︰解構下一代的商業化應用」，Microsoft香港區域科技長許遵發認為，由於愈來愈多類似「龍蝦」的人工智能代理出現，員工已不再是交功課的角色，而是管理「龍蝦」幫助公司做功課。Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧更直言︰「以前係IT部門嘅事，𠵱家係營運部門嘅事。」



《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日2026。（夏家朗攝）

智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享。（夏家朗攝）

《香港01》今日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

交流日第一場研討會主題是「AI What's next︰解構下一代的商業化應用」，各嘉賓講者匯聚全球視野與香港創科實踐，深入探討代理式人工智能（Agentic AI）、自主決策系統及多模態模型如何重構金融交易、供應鏈與專業服務的價值鏈。

交流日第一場研討會主題是「AI What's next︰解構下一代的商業化應用」。（香港01圖片）

AWS胡庸威︰轉用不同人工智能模型不影響公司系統

人工智能日漸普及，大模型及版本繁多，企業應如何選擇人工智能模型？AWS香港解決方案架構部主管胡庸威表示，由2023年1月至今，各人工智能企業已發布約120次模型，當中商用及開源各佔一半，因此他建議在場觀眾不要只選用一款模型。

胡庸威預告，未來大企業將有過千至過萬個代理式人工智能同時運作，相信轉用不同模型不會影響公司系統。「就好似你去中環，你會揀踩單車，揸法拉利，定係搵司機送你？視乎你嘅需要。」

Cisco黄兆基︰採用舊式網絡訓練大模型將嚴重影響成果

Cisco首席架構師及大灣區解決方案工程總監黄兆基，則關注網絡基建的重要性。他指出，舊式的網絡為有損網絡（Lossy Network），訓練人工智能大模型時會出現數據遺失（Drop packets），將嚴重影響訓練成果。因此他認為新一代網絡需採用無損設計，頻寬由現時的400G或800G，升級至1.6T。

講者包括Microsoft香港區域科技長許遵發；Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧；AWS香港解決方案架構部主管胡庸威；Cisco首席架構師及大灣區解決方案工程總監黄兆基。（歐陽德浩攝）

Microsoft香港區域科技長許遵發︰員工轉為管理「龍蝦」做功課

代理式人工智能OpenClaw框架（龍蝦）今年初在全球掀起熱潮，談論到下一代人工智能，Microsoft香港區域科技長許遵發認為，由於愈來愈多類似「龍蝦」的人工智能出現，員工已不再是交功課的角色，而是管理「龍蝦」幫助公司做功課。

Wonderful羅漢寧︰人工智能已涉及營運部門

Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧指出，人工智能已經由技術轉型（Technology transformation）變成多用戶實時協作系統的算法（Operational transformation）。他說︰「以前係IT部門嘅事，𠵱家係營運部門嘅事。」