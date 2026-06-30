韓國大時代｜SK海力士及三星電子韓股佔權重愈高　外資愈見流走？

目前全球投資者最熟悉的韓國股票，肯定是當地兩大晶片廠三星電子及SK海力士，因為受惠於人工智慧（AI）熱潮推動，SK海力士及三星電子股價於年錄得逾倍升幅，而這兩大晶片廠佔韓國KOSPI指數權重逾5成，因此被視為韓股於在今年內錄得約1倍升幅的推手。



雖然三星電子﹑SK海力士及韓國股市節節攀升，但是有大行指出，當三星電子及SK海力士在韓股的合計權重每當提高1個百分點，便會觸發外資從當地股市撤出20億美元資金，原因與外資的多元投資要求有關。

韓國股市於年內累積升幅約1倍。（Getty Images）

高盛的分析師慕天輝和John Kwon指出，三星和SK海力士在韓國股指的合計權重每增加1個百分點，可能導致外國投資者從韓國市場撤出約20億美元，因為美國《投資公司法》要求投資組合需要滿足多元化門檻。

熱捧槓桿ETF加大市場波幅

高盛還表示，大量資金湧入槓桿ETF，加上期權交易和保證金零售交易的增加，形成了結構性環境，使日價格波動幅度遠超企業基本面所能支撐的範圍。

韓國自去年以來的資產管理規模增長主要源於投資收益，而非新增資金。隨著估值攀升，機構投資者對市場波動的機械性敞口也在增大，這往往與對沖策略有關。這意味著即便是溫和的市場回檔，也可能觸發一連串的被迫拋售。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

AI基建熱潮大贏家韓國最新公佈了一項雄心勃勃的計畫，以該國兩大半導體巨頭三星電子和SK海力士為首的企業發起了一項在記憶晶片、數據中心和機器人領域的大規模投資計畫。分析指，此舉反映韓國鞏固其作為科技強國的地位的決心。

據彭博引述韓國產業通商資源部長官周一表示，三星集團和SK集團計畫各自建設兩座半導體工廠，總投入為800萬億韓圜（約4.1萬億港元）。韓國計畫在5年內將DRAM產能翻番。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

在本次簡報會上，三星和SK海力士的高管們在韓國總統李在明身旁就坐，預計將就其未來的投資計劃提供更多細節。據《韓國經濟日報》早些時候報導，這兩家公司準備在未來十年宣布至多達2,000萬億韓圜的新投資。

韓國科技支出的規模突顯出其政府迫切希望韓國在對人工智能(AI)至關重要的記憶晶片領域保持領先地位，同時確保長期國家安全。主要由三星電子和SK海力士牽頭的預計投資金額開始接近微軟等超大規模企業以及鄰國中國令人瞠目的投資預算。中國正在起草其未來五年約2萬億元人民幣（2,950億美元）的投資藍圖。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

AI熱潮受惠者 惟李在明民意下滑

據《彭博》報道，韓國已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，但越來越多的人擔心，這種好處並沒有在全國範圍內平均分配。Gallup Korea的一項民意調查顯示，李在明的支持率降至一年前上任以來的最低水平。該民意調查顯示，民眾對李在明處理經濟、韓元疲軟和住房政策的處理越來越不滿。

據《韓國經濟日報》報導，全球最大的兩家內存製造商三星電子和SK海力士計畫在光州地區各自建設四到五間半導體廠。該報導稱，三星預計將在忠清南道建設晶片封裝廠，而SK海力士將在忠清北道擴建NAND快閃記憶體工廠。

各國支持本地晶片產業

世界各國政府正以國家安全為由，為本國晶片產業提供前所未有的支持。美國已通過《晶片與科學法案》承諾投入數百億美元擴大半導體製造業，而在技術限制不斷升級的情況下，中國繼續投入政府支持的資金，建設自給自足的晶片生態系統。日本還大幅增加了補貼，以振興其半導體行業，支持國內企業和包括台積電在內的外國製造商的投資。

花旗集團在一份研究報告中表示，韓國政府主導的大規模投資應能推動該國半導體供應鏈的成長，其中包括晶片設備行業。該行表示，得益於「AI需求前景看好以及綠地產能擴張計畫的加速推進」，其對韓國晶片製造設備類股持樂觀態度。