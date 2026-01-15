大快活「一碗肉燥」全線結業　招牌菜「雞乸咁大隻鹽酥雞」成歷史

【結業潮／大快活／一碗肉燥／台灣菜】本港結業潮持續，快餐業務為近年重災區之一，大快活旗下台式餐廳「一碗肉燥」最後一間位於長沙灣的門店，因租約期滿，昨日（14日）起結束營業，今日（15日）隨即展開清拆工程。該品牌採取年輕個性路線，主打台灣菜，招牌菜包括「雞乸咁大隻鹽酥雞」等，高峰期曾在全港開設4間分店，惟近年業務不斷收縮，如今全線宣告結業。



大快活旗下品牌「一碗肉燥」最後一間位於長沙灣的門店已結業。（IG「taiwanbowlhk」圖片）

2026年1月15日，有網民發現大快活旗下品牌「一碗肉燥」最後一間位於長沙灣的門店，已在展開清拆工程。（長沙灣美食及關注組FB圖片／Cutter Cutter）

最後長沙灣分店昨結業 解釋租約期滿

本港結業潮持續，本港多個快餐品牌的盈利下跌。近日有網民發現，大快活集團旗下的台式餐廳「一碗肉燥」長沙灣喜薈商場店昨日（14日）結業，今日（15日）隨即展開清拆工程，店內的地板、餐桌等物品正在拆下。

貼在玻璃門上的通告指，由於租約期滿，感謝顧客的支持。該店是「一碗肉燥」最後一間門店，即意味全線結業。

「一碗肉燥」石門京瑞廣場店。（「一碗肉燥TaiwanBowl」FB圖片）

招牌菜包括雞乸咁大隻鹽酥雞。（IG「taiwanbowlhk」圖片）

招牌菜「雞乸咁大隻鹽酥雞」 攻年輕個性路線 高峰期有4分店

官網資料指，「一碗肉燥」採取年輕個性路線，主打台灣菜，招牌菜包括「雞乸咁大隻鹽酥雞」、「很讚紅燒牛肉麵」、肉燥飯及黑糖珍珠奶茶等。而品牌吉祥物為「肉燥仔」，每間分店的裝潢設計以鮮蛋黃色作為主調，配以充滿幽默感的插畫。

「一碗肉燥」高峰時期曾在全港開設4間分店，分別位於樂富廣場、石門京瑞廣場、坑口TKO Gateway及長沙灣喜薈商場。惟近年業務不斷收縮，樂富及石門店先後結業，坑口店也在去年5月22日結業。

大快活集團去年6月公布的全年業績，純利為3,554萬元，按年跌29.8%。（張浩維攝）

大快活去年公布全年業績 純利按年跌三成

翻查大快活集團去年6月公布的全年業績，截至去年3月底，集團的營業額為31億元，按年跌1.2%；純利為3,554萬元，按年跌29.8%。當時第二代掌門羅開揚表示，未來市況仍有挑戰，較預留現金發展。