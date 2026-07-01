七一｜許正宇優惠價買龜苓膏飲品　「微苦回甘」妙喻港回歸歷程

今日是香港回歸29周年紀念日，不少企業提出優惠，財經事務及庫務局局長亦趁空出外「走走」，幫襯本地涼茶店，從龜苓膏飲品微苦回甘，講到香港回歸以來走過的路。



許正宇在FB發帖文指，參加過升旗儀式和慶祝中國共產黨成立105週年活動啟動儀式，趁七一這值得感恩的日子走到街上感受巿面氣氛。經過本地涼茶店以回歸優惠價品嘗龜苓膏飲品。飲品如同龜苓膏，入口即透來草本的微苦，隨之而來是淡淡的甘甜，那回甘令我不禁想到香港回歸以來走過的路。

他稱，近三十年來，城市在穩中有進的發展軌道上不斷前行。回望來路，從制度完善到社會穩定，從經濟韌性到民生改善，當中因着全球局勢、本地變化，並非一直無風無浪，反倒是有着各種大大小小的不易。過程中由苦變甘甜，無不體現「一國兩制」的實踐成果。

7月1日香港回歸29周年，市面有不少慶祝活動。(夏家朗攝)

龜苓膏飲品甘苦相濟 如香港發展歷程

許正宇指，作為公共治理的參與者，既感責任在肩，亦見前景可期。尤其是本屆政府施政四年來，香港在諸多領域取得亮眼成績。以金融範疇為例，在全球競爭力層面，香港在《2026年世界競爭力年報》排名升至全球第二，「稅務政策」、「商業法規」排名全球第一，「金融」穩居全球第二，營商環境備受國際認可。而香港躍居全球跨境財富管理中心之首，巿場估計我們的跨境財富規模達 2.9 萬億美元，彰顯香港作為國際金融中心的強大韌性。IPO巿場接連報捷，我們發展國際黃金巿場的舉措廣受注目，更是香港金融巿場潛力無限的最佳印證。

他又稱，龜苓膏飲品甘苦相濟，有如香港的發展歷程：有國家作為後盾，縱路途上有艱辛，香港仍有滿滿底氣去持續鞏固優勢、穩步應對挑戰，讓市民得以安居樂業，社會得以繁榮發展。

許正宇表示，節慶優惠所帶來的親民體驗，讓市民在細微之處感受到社會的溫度與關懷。民生之要，往往不在宏大敘事，而在這些觸手可及的日常之中。未來施政，更當兼顧發展與共享，讓繁榮成果更廣泛惠及市民。「呷着龜苓膏飲品，既見歲月沉澱，亦見前行方向——不忘來路，方能行穩致遠。」