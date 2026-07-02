大成交保持下　港交所有其獨特優勢｜許繹彬

港股持續跑輸全球主要股票市場，單是與其他亞洲主要股市相比，不論升幅及走勢就更不可同日而語。慘痛的「六絕月」在最後一個交易日，未能承接本周一（29日）升勢凌厲的期指結算日，在內銀股拖累下，恒指開市不久就失守23000點，更一度低見22685點，最終跌至22881點，以失守23000點完結「六絕月」。總結6月，恒指累跌 2,301點，上半年累計則跌2,749點，是2020年以來表現最差的上半年年結，更是18年以來表現最差「六絕月」。



小米上半年累跌逾4成

值得慶幸的是，北水在6月最後一個交易日，結束連續3日流出的頹勢，轉為流入58.95億元來迎接七一香港回歸假期。儘管「六絕月」及半年年結港股慘淡收場，但其實在芸芸藍籌股裡面，仍有跌市奇葩出現，且升幅可用「難以置信」來形容：聯想集團（0992）、藥明康德（2359）和創科實業（0669）升幅羨煞旁人，綜合上半年升幅分別是1.48倍、58.62%和46.2%；而跌幅最為驚人的則是小米集團（1810）、攜程09961）和老鋪黃金（6181），上半年分別累跌42%至44%，認真慘淡。

港股持續跑輸全球主要股票市場，不論升幅及走勢與亞洲其他股市相比不可同日而語。（示意圖，Unsplash@Ruslan Bardash）

而亞洲主要股票市場在「六絕月」不但沒有「絕」外，反而升幅顯著，日經平均指數創下歷史新高，突破70000點大關，累升4,756點；一直對港股影響深遠的內地股市，則呈現穩步發展格局，上證指數整月上升49點；備受全球市場矚目的韓國KOSPI指數，六月份走勢較為反覆，大上大落，最終微調9點收場；回看港股在2026年上半年則獨憔悴，表現疲弱，不但沒有緊追日韓，恒指三大指數均錄得兩位數字的跌幅，在全球主要市場普遍上漲的背景下表現相對落後，期望港股在7月能夠達成「七翻身」的局面。

韓國KOSPI指數六月份走勢較為反覆，大上大落，最終微調9點收場。（Reuters）

7月股市波幅將擴大

筆者認為，港股持續落後於其他主要股票市場，且有「跟跌唔跟升」的現象，相信是因為香港股市欠缺目前被瘋炒的人工智能（AI）、晶片及記憶體等種類及板塊，因而令資金湧往美日韓等地，投資此類熱炒股份；再者，美國加息預期升溫，令近期美元轉強，從而令資金回流美國；本港半新股有「炒過龍」之感，而有大型限售股快將踏入解禁期，令市場產生憂慮；在種種不利因素下，加劇了港股沽貨套現的壓力。而外圍市場亦並非預期中的穏定，近日波幅亦開始增大，主要亦是因為AI概念股升幅急勁，令大量獲利盤湧現，投資者融資槓桿過高而令跌幅加劇；蘋果公司加價彰顯AI晶片成本上升，令AI相關的成本急漲，市場因而對AI相關股份回報產生憂慮。上述種種因素均可能令全球股市在「七翻身」月的波幅增大，投資者不容忽視。

談回港股，表現落後於全球股票市場已是不爭的事實，7月是否有「翻身」的可能，投資者不妨拭目以待。港交所（0388）在上月亦作出深度調整，在持續有大成交的情況及新股氣氛仍然熾熱下，其股價好像有「跌過龍」之感，故此，如情況未有改變，其股價有望在「七翻身」月有所反彈，投資者不妨留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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