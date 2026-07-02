軟銀以OpenAI股權「豪賭」謀融資百億美元　倘估值縮水或遭追差額

日本科技行業龍頭軟銀，據報已重新與高盛﹑摩根大通及瑞穗組成的財團展開談判，以籌組100億美元（約780億元）保證金貸款，並且以OpenAI的股權抵押。



《路透》引述知情人士報道，軟銀先前亦曾經嘗試有關融資安排，但是私人企業估值較難衡量，加上股份流動性遠遜於上市股票，貸款人對軟銀僅以OpenAI股權作為唯一抵押品存有顧慮，導致談判一度陷入停滯。

軟銀集團（Getty Images）

修改條款以增加對貸款人吸引力

據報道為了打破僵局並消除貸款銀行的風險憂慮，指軟銀此次在談判中作出了讓步，提議為該筆貸款提供「償還擔保」。這意味著此融資方案不再是無追索權的資產抵押貸，若未來OpenAI的估值下滑或股份貶值，導致抵押品價值縮水，參與的金融機構有權向軟銀集團本身追索損失並要求補足差額。

軟銀、OpenAI以及相關銀行對此報導均拒絕發表評論。

在創辦人孫正義的戰略部署下，軟銀已成為OpenAI最主要的外部投資者之一。據悉，軟銀已承諾向OpenAI及相關AI基礎設施項目投入巨額資金。外電報導指出，軟銀相關的AI基礎設施投資預算逾600億美元，當中包括與OpenAI及甲骨文共同宣布的「Stargate」數據中心項目。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

更有市場消息宣稱，軟銀內部已執行對OpenAI後續300億美元投資承諾中的100億美元，並計劃於下階段（有傳為10月1日）進行第三輪投資，持續加碼生成式AI的生態布局。

擬對OpenAI加權投資100億美元

分析指出，大額投資雖然強化了軟銀在全球AI產業鏈中的戰略槓桿，但也令集團對AI估值周期的曝光風險進一步升高。由於OpenAI目前仍為未上市公司，並無公開交易股票代碼，其市場公允價值與變現能力一直受到市場密切注視。

有外媒分析指出，先前市場曾傳出軟銀擬籌措至少60億美元貸款受阻，引發外界對科技泡沫及OpenAI首次公開募股（IPO）進度延遲的質疑。市場人士認為，OpenAI未來的商業化進度、算力成本控制、企業客戶滲透率，以及AI應用能否轉化為穩定的現金流，將是金融機構評估軟銀整體投資回報與信貸風險的關鍵指標。