軟銀受益OpenAI及Arm持股　單日飆15%　市值49萬億日圓成日股一哥

軟銀（Softbank）今日（1日）勁升近15%，市值超過49萬億日圓，成為日本股市中市值最大的企業。



隨著Nvidia宣布多款全新處理器將採用Arm平台架構，並與微軟合作開發以Arm架構﹑用於Windows設備的晶片，刺激持有Arm約90%股權的軟銀股價急升。收市報8,593日圓，升14.7%，市值為49.08萬億日圓（約2.41萬億元），超越豐田汽車市值（約2.26萬億元）成為當地市值最大的上市公司。

軟銀集團（Getty Images）

軟銀年內累計升幅逾9成

據彭博報道，軟銀投資組合中兩家備受矚目的公司﹕OpenAI和SB Energy傳出正準備在美國上市，加上軟銀向OpenAI投資了近650億美元，預計到10月將持有該公司約13%股份，刺激股價持續上漲。若以今年至今計，軟銀股價已累升逾94%；相反，豐田汽車今年則累跌逾12%。

報道指出，有關變動凸顯了投資者迅速轉向那些受益於AI建設的公司；同時也反映了兩家日本企業巨頭的命運走向截然不同，宏觀經濟逆風和地緣政治緊張局勢令汽車產業承壓，而AI熱潮卻席捲而來。

鎧俠（Kioxia）是一家总部位于日本东京都的存储器制造商，圖為鎧俠工廠。（鎧俠官網）

鎧俠市值升至39.6萬億日圓 市值排第三

此外，日本記憶體晶片製造商鎧俠今日股價亦升約一成，股價升至39.61萬億日圓（約1.95萬億港元），並使其超越三菱日聯金融，成為日本市值第三高的公司。報道更提到，由於AI數據中心對資料儲存的龐大需求，該公司預計本季盈利將超過截至3月份的12個月盈利。