當遇上「下跌楔形」倒掛形態　切莫抱有跌轉升遐想｜聶振邦

在6月我們已進入探討「圖表形態」的整固類別的「楔形」小系列，「下跌楔形」已看了，現轉看另一形態，名為「上升楔形」，為整固後傾向利淡形態。有了之前看「下跌楔形」的基礎，相信大家對「上升楔形」亦不難理解，簡單可視為「下跌楔形」的倒掛形態。「下跌楔形」為整固後傾向利好形態，「上升楔形」誠如上述則是相反，在定性上已見「倒掛」體現。而跟「下跌楔形」一樣，「上升楔形」會在股圖上劃兩條輔助線作參考。



上升楔形輔助線編製

若大家有印象，「下跌楔形」的頂線因著股指或個股走勢一頂低於前一頂，所以此線是左至右由上而下。那麼，在「上升楔形」大家應猜想到股指或個股走勢一頂高於前一頂，頂線是左至右由下而上。再看底線，於「下跌楔形」見股指或個股一底低於前一底，所以與頂線走向一樣，是左至右由上而下。兩線差別在於與水平線形成的角度，頂線角度大於底線的，因此會看到股指或個股波幅漸見收窄，楔形於形態上見收聚。而「上升楔形」的底線，也會出現與頂線走向一樣的情況，就是左至右由下而上。

（示意圖，Pexels@RDNE Stock project）

兩條輔助線向上收聚

底線要見如此走向，股指或個股走勢便是一底高於前一底，並與水平線形成的角度相反，底線角度大於頂線的，所以亦會見股指或個股波幅在收窄，楔形於形態上見收聚。「下跌楔形」和「上升楔形」的差別在於前者是兩條輔助線在向下收聚；後者則是向上收聚。雖見方向相反，但從股指或個股走勢動力上的解讀相同，因波幅漸見收窄，證明現時方向的移動動力都在減少，故此會見股指或個股相對成交金額或成交量漸見減少。倘若「楔形」維持超過兩週，更會看到交投淡靜的情況。

（示意圖，Pexels@Aedrian Salazar）

放量壓破底線宜止蝕

「上升楔形」的出現是配合股指或個股在上移，會見反覆向上；但因成交額或成交量未能配合，漸見上揚乏力，於買方動力耗盡之際，股指或個股貼近底線，賣方突然發力，令成交額或成交量看到「放量」情況，順勢壓破底線的支持位，股指或個股將見顯著下跌。事實上，於股指或個股進入「上升楔形」的整固期之前，普遍見下行（故此整固後視為延續之前跌勢），乘賣方「回氣」之時，買方反攻，不過動力不足，所以股指或個股上移時波動漸見減少，正因如此，所以解讀上當時股指或個股在整固，而非走勢逆轉，看為由跌轉升。

現看「量度跌幅」，以「上升楔形」的開端（亦為底線的開端），向上延伸劃出與頂線產生的垂直線，此線的距離便是「量度跌幅」。後來看股指或個股跌破底線的位置，減去「量度跌幅」，便得出向下目標位置。不過「下跌楔形」計出的「度量升幅」，參考性大於「上升楔形」計出的「量度跌幅」，皆因當股指或個股跌破支持位，沽壓會很明顯，往往落到向下目標位置後，仍要續跌，最終喘定位置，會遠低於計出來的向下目標位置。因此對於已見好倉的投資者，若遇上「上升楔形」，並見股指或個股跌破底線，應趕快作出離場部署，減少損失。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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