AI泡沫論｜晶片股領風騷跑贏雲服務商　大行料兩者估值差距將縮窄

自2025年起，人工智能（AI）及晶片為市場人士最關注的兩項投資主題。其中包括SK海力士及美光等晶片股表現更加突出，年內均錄得逾2倍升幅，明顯跑贏其他行業。摩根大通策略師指出，美國半導體股票相對於AI超大規模雲服務商的極端跑贏表現，正在造成不可持續的差距。



不過《彭博》引述摩通報告稱，這兩個行業之間的估值差距最終應會收窄。他們列出了這一情況可能如何出現的兩種情境。

在一種看漲情境中，也就是這些策略師認為最有可能出現的情境，AI超大規模雲服務商和模型提供商將能夠通過部署該技術賺取更多利潤。另一種更偏悲觀的情形將是，晶片製造商以犧牲客戶利益為代價表現良好。這將損害超大規模雲服務商的支出雄心，最終限制對晶片的需求。

摩通表示，如果這一楔形差距不開始收窄，從技術面看，可能會對市場情緒造成影響。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

事實上近日晶片股走勢已經呈疲態，當Facebook母公司Meta於周三（1日）投下「深水炸彈」，擬跨界進軍雲基礎設施服務、對外出售過剩AI算力資源，這一消息引發了美股上游存儲晶片和光通信板塊的集體暴跌，並進一步拖累韓國股市於周四（2日）。一時間，整個市場預期從「無底線搶購」走向了「算力過剩」。

彭博﹕Meta擬向外出售剩餘算力

《彭博》周三（1日）引述知情人士稱，Meta正在組建一家企業，透過向外部客戶出售多餘的運算能力來創造收入。

知情人士續稱，一項潛在方案是出售對託管在Meta現有AI基礎設施上的各種AI模型的存取權限，類似於AWS的Bedrock服務。Meta將營運支持這些模型的數據據中心和晶片，包括其自主研發的Muse Spark模型，並向開發者收取存取權費用。

與此同時，Meta據悉也正在考慮出售「原始」運算能力的使用權，類似於其他所謂的「新雲端」業務，例如CoreWeave公司。知情人士透露，這些新業務線的開發是Meta Compute項目的一部分，該項目是公司內部旨在建置和管理人工智能基礎設施的一項計劃。

兩大原因稱Meta非算力過剩

但有分析人士指出，Meta此舉並不是「整體算力過剩」，是結構性閒置。為什麼絕對不是全面算力過剩？兩個鐵證：

1）Meta還在持續瘋狂採購算力。一邊準備出租老卡，一邊持續向協力廠商雲廠商採購大規模算力、新建自有AI資料中心，2026全年資本開支指引1,250億美元至1,450億美元，新增海量高端GPU用於下一代超大規模模型訓練；如果整體算力過剩，不會繼續千億級加碼基建。

2）外部企業主動溢價求購算力。Meta行政總裁朱克伯格股東大會明確：每週都有企業找上門，願意高於Meta自身成本租用算力，市場整體AI算力依然緊缺，不存在行業飽和。

另有機構指出，Meta擬出售剩餘AI算力的消息，表面看是「挑戰AWS/Azure/GCP」，但本質更像是為巨額AI capex（AI資本開支）找到商業化出口。短期對雲廠商AI premium pricing（AI溢價定價）有一定情緒擾動，尤其是AWS和neocloud，但對AI硬體鏈條不應解讀為需求利空。

市場人士﹕非基本面反轉

相反，如果Meta能把自建算力外部化，反而提高了其繼續投入GPU、網路、光模組、電力散熱和資料中心的資本開支可持續性。因此，日前AI基礎設施鏈條被這條消息帶跌，傾向於判斷是「標題黨式錯殺」，而非基本面反轉。當股價回落時建議關注。