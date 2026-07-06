AI泡沫論｜Nvidia供應商之一　鴻海上季收入飆40%　預告強勢延續

《彭博》報道，AI晶片生產商Nvidia（英偉達）伺服器組裝合作夥伴鴻海，上季銷售額急升40%，優於預期。鴻海並稱人工智能AI需求進一步成長。



鴻海周日（5日）在聲明中表示，預計本季度AI機櫃出貨量將保持勢頭，而信息和通信技術產品需求正進入旺季。聲明還稱，預計整體運營將實現按季和按年均成長。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

鴻海（又名富士康）通過組裝搭載Nvidia加速器的伺服器，確立了自己作為AI硬體關鍵角色的地位。Alphabet公司、亞馬遜公司、Meta Platforms Inc.和微軟公司正準備今年在AI領域投入大約7,250億美元，儘管關於產能過剩的警告，以及如何將這項技術貨幣化的疑問仍持續存在。

鴻海上季收入增至2.51萬億新台幣

鴻海在截至6月的三個月裡銷售額成長至2.51萬億元新台幣（790億美元），優於分析師此前平均預期的2.37萬億元新台幣。AI相關產品的需求推動了銷售成長，彌補了消費電子和計算產品需求的輕微下滑。

（鴻海集團官網）

該台灣公司在3月曾預測，在AI持續發展勢頭的推動下，2026年銷售額將實現強勁成長。該公司很大一部分銷售來自組裝蘋果公司的iPhone和MacBook，並且能夠從最新iPhone 17產品系列的任何積極反響中受益。

2020年8月19 日，鴻海集團（Foxconn）在美國威斯康星州（Wisconsin）的廠房建設中。（Reuters）

報道亦提及，但與許多電子產品製造商一樣，鴻海也面臨著內存晶片短缺的問題，這些晶片廣泛應用於從智慧手機到個人電腦和伺服器等各種產品中。公司高管已表示，這不會對公司為主要客戶生產的高端手機和電腦產品的需求產生顯著影響。