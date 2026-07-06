AI泡沫論｜揚言速度就是一切　韓國擬縮4萬億晶片廠投資環評流程

晶片行業已成為韓國最炙手可熱的行業。總統李在明周一（6日）指示官員迅速推進上周宣佈的重大晶片和人工智能（AI）專案。他警告表示，若許可審批、土地徵收以及確保電力和供水等方面出現延誤，可能削弱韓國在先進產業領域佔據主導地位的努力。



李在明在一次政府會議上表示﹕「在這種情況下，勝負似乎將取決於誰的行動更快、誰能率先取得領先，」，他又指出﹕「速度就是一切。」

李在明明言﹕速度就是一切

李在明指出，龍仁工業園區從選址確認到破土動工耗時六年，已經被視為速度相對較快。過去通常依序處理的流程，應改為同步推進，並呼籲盡可能縮短環境評估及其他審批流程。同時要求預先確保電力和供水基礎設施，稱電力對晶片專案而言將是一個特別重要的問題。

2026年6月12日，韓國總統李在明訪問意大利期間，在羅馬出席協議簽署儀式。（Reuters）

李在明還表示，儘管可再生能源供應規模持續擴大，但企業仍對基載電力供應能力表示擔憂，因此下令官員提前解決這些問題。

隨著晶片行業近年迅速發展，韓國政府正考慮利用行業帶來的超額稅收，以籌組基金支持當地經濟長期增長。

傳利用晶片行業巨額稅收設基金

據《彭博》報道，擁有晶片巨頭三星電子和SK海力士的韓國，有望迎來一筆高額企業稅增收。分析師預計，這兩家公司都將創下營業利潤新高，合計可能帶來超過100萬億韓圜（650億美元）的年度企業稅。首爾此前曾預計，2026年企業稅收總額將達到這一數字。

李在明的幕僚長姜勛植周日（5日）在政府和執政黨高級別會議上講話時說，國家晶片產業的超額稅收收入應該用於未來發展。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

姜勛植說：「通過利用額外稅收收入啟動這支基金，我們旨在對未來進行大膽投資，包括支持三大項目、打造未來成長引擎、解決K型兩極分化問題，以及支持住房、創業和二三十歲人群就業。」

據報道有關基金的詳情，包括規模和管理方式，目前尚不清楚。任何此類建議都可能需要立法機構的批准。

三星電子周二公布季績

另一方面，三星電子將於本周二（7日）發佈第二季度初步財報，目前華爾街市場普遍預期，三星電子第二季度初步盈利將創歷史新高。據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯總的分析師共識預測，三星電子第二季度營收預計在170萬億韓圜（約合1112億美元）左右，營業利潤約為86萬億韓圜（約合562億美元）。部分券商甚至預測高達90萬億韓圜（約合589億美元），這意味著其第二季度營業利潤不僅將輕鬆超越第一季度57萬億韓圜（約合373億美元），而且將比去年同期的4.7萬億韓元飆升17倍，標誌著三星連續第三個季度創下營業利潤紀錄。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

此外瑞銀發布最新研報，將SK海力士12個月目標價從300萬韓圜上調至320萬韓圜，重申「買入」評級。

報告指出，AI驅動的記憶體儲存超級週期正加速兌現，SK海力士作為賽道核心龍頭，持續受益於供需格局趨緊與技術世代更替。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

瑞銀認為，近期回檔屬短暫現象，後續長期供應協議落地、HBM4正式量產出貨，以及ADR掛牌後潛在股票回購等三大催化劑，將共同推動公司估值重新定價。盈利展望方面，瑞銀預計2026年營業利潤將達32.7萬億韓圜，較市場一致預期高出約27%；2027年更上看62.3萬億韓圜，超出一致預期約54%。

韓股IPO市場轉弱

韓國IPO市場在經歷上半年強勁表現後迅速降溫，新上市公司在上市後股價大幅下跌，因市場不確定性加劇及投資者情緒轉變。韓國交易所周日資料顯示，今年上市的18家公司中有14家目前股價低於發行價，科技和時尚領域的明星新股領跌。市場分析師認為，這源於IPO定價虛高、短期投機資金上市後快速出逃。

儘管監管層近期加強了對機構投資者的鎖定期要求，但宏觀衝擊和供需失衡令新上市的中小盤股尤為脆弱。觀察人士指出，國內流動性仍高度集中於大盤人工智慧和半導體產業鏈股票，資金難以流向較新、尚不成熟的上市公司。韓國金融業目前寄望於下半年一批大型企業和高估值公司上市，以帶動市場復蘇，同時新的雙重上市指引也已發佈。