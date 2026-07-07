打造黃金港｜李家超︰香港黃金中央清算系統今起試營運

本港朝打造「黃金港」又進一步。行政長官李家超最新公布，香港黃金中央清算及結算系統今日﹙7日﹚開始試營運。



李家超今日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇宣布有關消息。他又稱，香港黃金中央清算系統可處理交易結算、存儲等服務，並獲多間礦商、煉金商和多間銀行參與。

早前《南華早報》已引述消息人士稱，香港當局計劃本周二（7日）通過新系統處理首筆黃金結算，預計將參與交易的銀行包括滙豐、中銀香港(02388)、農行香港分行、澳新銀行、摩根大通及瑞銀。而據彭博社早前報道，香港將於7月推出黃金清算系統，至少11間參與銀行中，有4間正在進行大型金條進口，這批金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。

財經事務及庫務局上周五﹙3日﹚回覆傳媒查詢時表示，政府正加速在香港建立國際黃金交易市場，包括建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。

該局又稱，由特區政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司一直與市場緊密合作，制訂清算系統的框架及規則。清算系統的籌備工作已進入最後階段，目標是在今年內開展試營運，以確保清算系統的服務具吸引力和運作穩定。進一步詳情將於稍後公布。