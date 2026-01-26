亞洲金融論壇｜許正宇︰黃金中央清算年內試行　機場儲量增至千噸

亞洲金融論壇今日（26日）起在香港舉行，在論壇上香港與上海黃金交易所簽署有關黃金市場發展的合作備忘錄。



財經事務及庫務局局長許正宇在論壇期間表示，希望建構高層次協作架構，香港貴金屬中央結算公司，其本人將為主席，而上海黃金交易所代表將擔任副主席，參與香港黃金清算系統準備，包括規則制定及機構認可等方面工作。

周內將會有新的黃金基金上市

同時，香港將建立實體倉儲及物流等基建，目標未來3年建立2,000公噸儲藏量，機管局亦會將機場貴金屬儲存庫容量進一步增加至1,000公噸。香港會與上海黃金交易所一起探索，為本地及國際市場參與者，提供實金存儲服務，也會推動兩地黃金教育互聯互通，建構一體化及高效開放的黃金生態圈。

而關於相關黃金中央清算系統，今年內會試營運，政府計劃今年上半年提交立法建議，並將貴金屬納入相關基金，和單一家族辦公室優惠稅制。

另外，本周內將會有新的黃金基金上市，透過本地黃金基礎設施，進行所有實金交易及黃金存儲，也會提供銀行兌換實物黃金選項。發行人並計劃推出非上市類別，探索透過持牌數字資產交易平台做分銷，連接傳統及數碼金融。