今年內試運黃金中央結算系統　陳茂波：降低香港黃金交易成本

香港黃金現貨交易市場日趨活躍，惟本港黃金場外現貨交易，均需買賣雙方自行清算，並不方便。財政司司長陳茂波今日（18日）在網誌公布，正加緊推動建立黃金中央結算系統，提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，目標在今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。



財政司司長陳茂波指，正加緊推動建立黃金中央結算系統，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率。（夏家朗攝)

下周與上海黃金交易所簽署合作備忘錄

陳茂波又指，第19屆亞洲金融論壇(Asian Financial Forum)下周在會展舉辦，將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。

將啟程參加世界經濟論壇年會

陳茂波又指今晚將啟程前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。今屆年會約有3000位來自百多個國家和地區的政商領袖，智庫、非政府機構和學術界的代表出席，討論當前全球面對的挑戰。

財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

年會期間，陳茂波將與不同地方的政商領袖會面，交流對環球經濟的看法，包括公開演講和參與專題討論，並推廣香港在國家「十五五」規劃下迎來的新機遇。他預計年會的焦點包括人工智能等創新科技，以及如何更好投資在人的自身、提升勞動力的技術水平。