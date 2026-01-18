今年內試運黃金中央結算系統 陳茂波：降低香港黃金交易成本
撰文：何夏怡
出版：更新：
香港黃金現貨交易市場日趨活躍，惟本港黃金場外現貨交易，均需買賣雙方自行清算，並不方便。財政司司長陳茂波今日（18日）在網誌公布，正加緊推動建立黃金中央結算系統，提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，目標在今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。
下周與上海黃金交易所簽署合作備忘錄
陳茂波又指，第19屆亞洲金融論壇(Asian Financial Forum)下周在會展舉辦，將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。
將啟程參加世界經濟論壇年會
陳茂波又指今晚將啟程前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。今屆年會約有3000位來自百多個國家和地區的政商領袖，智庫、非政府機構和學術界的代表出席，討論當前全球面對的挑戰。
年會期間，陳茂波將與不同地方的政商領袖會面，交流對環球經濟的看法，包括公開演講和參與專題討論，並推廣香港在國家「十五五」規劃下迎來的新機遇。他預計年會的焦點包括人工智能等創新科技，以及如何更好投資在人的自身、提升勞動力的技術水平。
渣馬｜陳茂波鄧炳強參加領袖盃 霍啟剛：積極與田總研分兩日辦賽陳茂波︰發展北都需前期投放 稅收集中於後期 料發長債支撐容許強積金置業？ 陳茂波：用作退休保障「 有一定道理」財政預算｜陳茂波：理解中產壓力 將整全檢視稅務及子女免稅額財政預算｜ 基建開支達每年1200億 陳茂波：地價收入不足以支持