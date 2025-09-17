施政報告2025｜冀黃金倉儲3年超2千噸　明年建黃金中央清算系統

【施政報告2025/李家超/施政報告】特首李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，公布多項重點政策，其中推出多招構建「黃金港」。



李家超指，已接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，由財庫局落實，措施包括推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以3年超越2,000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐；推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與內地研究在內地進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途；建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好預備；豐富黃金投資工具，協助發行人發行黃金基金，支持開發新產品，如代幣化黃金投資產品；支持業界成立黃金行業協會，建立與政府和監管機構的交流平台，加強推廣及吸引「一帶一路」客戶，強化人才培訓。

此外，上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。政府會持續推進滬港黃金市場合作。

消息：明年建立香港黃金中央清算系統

加速建立國際黃金交易市場方面，消息人土表示，目前見到市場對黃金需求趨大，不少銀行已擴大自家金庫，因此本港黃金倉儲備以三年超越2000噸為目標，同時吸引海外及内地金商在港建立或擴建精煉廠，選址在科學園或北都等工業用地，另外2026年完成建立香港黃金中央清算系統，進一步擴大黃金場外交易。