財經視野｜三星賺瘋卻重演好消息沽貨　韓股再熔斷　晶片股動能減

三星一躍成為「全球最賺錢巨頭」，韓國股市反倒崩了。周二（7日），亞太市場集體下挫，韓國股市兩度上演暴跌熔斷。



今日早間，韓國交易所啟動KOSPI指數熔斷機制，因KOSPI 200期貨下跌5%，程序化交易暫停5分鐘。

午後，韓國綜合指數狂瀉難止，一度下跌8.03%，逼近7400點。

韓國交易所啟動熔斷機制，全市場暫停交易20分鐘。

日股也緊隨下挫，日經225指數跌近2%。

韓股今日再次因為急挫，而觸發熔斷機制。（Getty Images）

SK海力士全日瀉逾6%

韓股存儲雙雄雙雙暴跌。SK海力士跌全日跌逾6%，三星電子跌近7%；日股存儲巨頭鎧俠大跌11.3%。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

港A市場午後也全線走低，存儲晶片上演集體跳水。

港股南方兩倍做多海力士（7709）暴跌超15.6%，南方兩倍做多三星（7747）跌16.4%，瀾起科技（6809）跌超10%，兆易創新（3896）跌逾12%；A股香農芯創（深圳﹕300475）跌超7%。

美股存儲巨頭們也在恐慌情緒的帶動下集體下挫。

在夜盤交易中，美光科技、閃迪、西部數據跌超6%，希捷科技跌超4%，慧榮科技跌超2%。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

「利好兑現殺跌」魔咒

今早，撐起韓股半邊天的存儲雙雄之一——三星電子發布了相當炸裂的業績。二季度，三星電子營業利潤已經趕超英偉達，成為「全球最賺錢公司」。

業績預告顯示，三星電子第二季度銷售額達171萬億韓圜，按年增長129%，預估為169.23萬億韓圜。預計上半年累計銷售額達304.87萬億韓圜，按年增長98.34%。

利潤方面，預計第二季度營業利潤達89.4萬億韓圜（約584億美元），按年暴增1,810%，按季增長56.21%，預估為84.2萬億韓圜。預計上半年累計營業利潤達146.63萬億韓圜，按年增長1,190.76%。

對比來看，英偉達上季度的營業利潤為535.36億美元（約合82萬億韓元），較三星略遜一籌。

但驚天業績卻沒迎來市場的狂歡，卻憑一己之力帶崩了整個亞太市場。

市場分析認為，三星觸發「逢利好出貨」魔咒。

韓國股市今日受到三星電子，以及SK海力士股價下挫而低收。（Getty Images）

由於業績高增已不是秘密，此前股價漲幅又非常高，業績利好反而成了「出貨信號」，短線資金獲利盤集中兑現。

Eugene Asset Management首席投資官Ha SeokKeun表示，盈利表現強勁，但股價反應看起來像是典型的『賣事實』行為。

「這種模式在韓國相當常見，因為市場預期在公告發布前就已經被消化了。所以我認為現在還不至於是根本性的負面走勢。」

周二，韓國金融監管機構警告，股票投資過度槓桿化。韓國金融監督院（FSS）院長李燦鎮表示，如果家庭金融資產過度集中於某些資產，或以超出可接受水平的槓桿進行投資，家庭的財務狀況可能會受到嚴重損害。

他呼籲金融部門加強風險管理，並在必要時採取預防措施。

今年來，韓國綜合股價指數因全球人工智能數據中心支出激增而大幅上漲，但其波動性也相應上升。

據行業數據，5月27日至6月22日期間，韓國散戶投資者淨買入了價值8.9萬億韓元（約合58億美元）的槓桿式交易所交易基金（ETF），這些基金追蹤單一大型股票。

漲到頭了？

全球最牛市場，越來越瘋了。

熔斷的頻率也越來越高了。

圖為面值50000韓圜的紙幣。（Reuters）

數據顯示，自2000年引入全市場熔斷機制至今，韓國交易所已對KOSPI指數啟動了12次熔斷，其中6次發生在2026年。（注：全市場大盤熔斷，指KOSPI跌超8%，全市場停盤20分鐘，標準股指熔斷）

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson最新警告稱，全球存儲晶片行業正逼近「變化率的頂峰」。

晶片股的上升動能正「明顯減弱」，美國股市短期難以再創新高。

隨着最大的AI算力買家據傳開始出售閒置算力，以及企業端對「代幣最小化」（Token minimization）的訴求加劇，存儲板塊的上漲動能正在衰退。

資金將從估值擁擠的半導體制造企業，轉向雲業務紮實、現金流穩定的AI算力巨頭；同時晶片流出資金還會流入估值合理、景氣回暖的消費、運輸、生物科技等傳統板塊。

但大摩也表示，存儲晶片行情並未就此終結，價格核心由供給決定。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

廠商生產力料2028年才大規模釋放

美光等廠商擴產存在建設周期，2026、2027年難產出有效產能，普遍預計2028年產能才會大規模釋放，全球AI算力需求持續旺盛，暫無存儲價格大跌基礎。

高盛早前也指出，2026上半年韓國綜合指數大漲92%，領跑亞洲主要市場。本輪行情驅動力為盈利預期上調，AI硬件與半導體貢獻87%市場漲幅。這輪上漲的特殊之處在於：指數漲得很猛，但估值並沒有同步抬升。韓國市場前瞻EPS預期接近上修200%，前瞻市盈率反而小幅壓縮。

換句話說，指數不是靠投資者願意付更高倍數撐起來，而是盈利預期在追着價格跑。

但風險也在這裏。

當前市場行情高度集中，個股漲跌比率跌至疫情以來低點，市場廣度嚴重收窄，資金聚集少數存儲、AI 核心標的。

高盛提示，若下半年行情延續，市場波動幅度或將顯著高於上半年。