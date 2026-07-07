美股｜道指收市跌130點　納指挫1.16%　油價約漲3%

美股周二（7月7日）下跌，道指雖一度升逾200點再創新高，但其後回落，最多曾跌284點，至收市仍跌130點。晶片股承壓走低，納指曾挫437點或1.67%，至收市挫1.16%。 另外，受霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近船隻遇襲事件的通報，以及美國恢復對伊朗石油制裁的影響，國際油價上揚，至收市約漲3%。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間7月8日

【04:17】Tesla跌4% Intel挫近一成 SpaceX跌近7%

道指收市報52,925.15點，跌130.76點或0.25%；納指收報25,818.69點，跌302.47點或1.16%；標普500指數收報7,503點，跌33.58點或0.45%。

路透社報道，DeepSeek正在研發自己的AI晶片，此舉可能降低對Nvidia和華為晶片的依賴。 Nvidia股價升0.71%、英特爾（Intel）挫9.75%、SanDisk跌7.26%、美光科技（Micron Technology）股價下跌4.71%。

重磅科技股方面，Tesla跌4.02%。蘋果公司（Apple）跌0.64%。

另外，SpaceX同日正式納入NASDAQ 100指數，多家券商開始對該股進行評級，SpaceX股價跌6.83%。

【04:01】中概股指數收跌0.57%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.57%。其中，阿里巴巴ADR升0.20%。

有網民翻舊帳，說原來在10日之前（4月11日）連登討論區股海明燈「媽咪麵」（麵神）曾經看好油價。（Reuters）

【03:59】油價上揚 美元指數升上101

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報70.44美元，升1.89美元或2.76%。倫敦布蘭特期油收報74.16美元，漲2.17美元或3.01%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.02，升0.17%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報161.94，約跌0.07%。

【03:28】現貨金價曾跌穿4,100美元 Bitcoin徘徊6.3萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,104.92美元，跌60.21美元或1.45%；日內低見每盎司4,092.29美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,578.93美元、24小時內約跌0.1%。

【03:24】恒指夜期收報23,499點 高水2點

恒指夜市期指收報23,499點，升25點，較恒指收市23,496點，高水2點，成交17,357張。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

本港時間7月7日

【22:50】Intel跌一成 SpaceX挫逾6%

道指最新報52,939點，跌116點或0.22%；納指最新報25,721點，跌399點或1.53%；標普500指數現報7,487點，跌49點或0.66%。

路透社報道，DeepSeek正在研發自己的AI晶片，此舉可能降低對Nvidia和華為晶片的依賴。 Nvidia股價跌1.81%、英特爾（Intel）挫10.20%，美光科技（Micron Technology）股價下跌7.74%。

其他重磅科技股方面，Tesla跌2.52%、微軟（Microsoft）則升1.62%。

另外，SpaceX同日正式納入NASDAQ 100指數，多家券商開始對該股進行評級，SpaceX股價最新跌6.28%。

【22:49】油價升逾2% Bitcoin現報6.3萬美元

油價上升，受霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近船隻遇襲事件通報的影響，紐約原油期貨現時每桶70.00美元，升1.45美元或2.12%。倫敦布蘭特期油每桶報73.57美元，漲1.58美元或2.19%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,159.47美元、24小時內升近2%。