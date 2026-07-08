韓股大時代｜千間機構傳參與SK海力士ADR路演會議　已錄超購數倍

韓國第二大晶片生產商SK海力士即將在美國發行證券（ADR），集資約280億美元。據外電報道，目前已錄得超額認購數倍。



《彭博》引述知情人士報道，SK海力士規模280億美元的美國上市交易在周四（9日）定價前已獲得數倍超額認購。

約千家機構投資者參與路演電話會議

報道引述消息人士指出，該韓國記憶晶片製造商此次發行吸引了全球長倉基金和專注科技領域的投資者踴躍認購。由於信息未公開，知情人士要求匿名。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

知情人士稱，約1,000家機構投資者周一（6日）參加了管理層舉行的路演電話會議。SK海力士發言人暫未回應置評請求International Financing Review率先報導了此次發行的認購情況。

SK海力士周一啟動推介活動，計劃發行1.779億份美國存託憑證(ADR)，按上周五其韓國普通股收盤價計算，發行規模約280億美元。這將使其有望於創下外國企業有史以來規模最大的美國上市交易紀錄。

集資額約280億美元

每份ADR代表十分之一股普通股。此次發行相當於SK海力士市值的2.5%。儘管全球晶片股大幅波動，該公司市值今年以來已成長逾兩倍，達到1萬億美元以上。

知情人士稱，此次ADR發行預計將於紐約時間周四下午早些時候，即韓國股市開盤前完成定價，ADR將於周五（10日）在Nasdaq Global Select Market掛牌交易。

由於韓國上市股票轉換為ADR受到限制，套利交易可能受限，或導致ADR較普通股出現溢價交易。

今次SK海力士發行ADR承銷行包括美國銀行、花旗集團、高盛集團和摩根大通。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

多家基投擬認購70億美元ADR

Baillie Gifford、Coatue Management和Situational AwarenessPartners已表示，有意在此次首次發售中認購價值最高70億美元的ADR。

對於投資者而言，面對這宗巨型招股計劃，應如何部署？投行瑞銀發表報告，建議投資者沽出SK海力士在韓國掛牌的股票，而買入ADR。

《彭博》引述瑞銀集團稱，投資者應該買入SK海力士計劃發行的ADR，賣出該晶片製造商的韓國上市股票，因為前者在交易時可能享有溢價。

瑞銀稱持ADR效率更高成本更低

瑞銀行的銷售和交易部門在給客戶的報告中指出，對於對沖基金之類的投資者來說，這些ADR可能比韓國股票更具吸引力，因為持有效率更高、成本更低。報告還指出，一些未持有其首爾上市股票的全球投資組合經理或也能夠購買這些美國證券。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

瑞銀的報告稱﹕「從第一天開始就持有它的ADR並沽空其韓股，聽起來似乎沒什麼可猶豫的」。該行又指出﹕「鑒於ADR折價現象不太可能發生，於是風險非常有限，因此這是一項可以極大規模操作的交易。」