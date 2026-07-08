阿里飆12%冠絕藍籌　創自去年9月最大升幅　分析稱受兩因素驅動

阿里巴巴（9988）升幅在午後擴大至逾12%，勢創去年9月1日以來最大升幅。分析稱上漲或因有報道稱，中國正在考慮限制境外對內地頂尖人工智能的訪問，此舉有利阿里AI業務發展。



阿里最新報107.6元，升12.3%，成交額為176.85億元。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

《彭博》引述大華繼顯執行董事Steven Leung稱，上漲或因中國正在考慮限制境外對內地頂尖人工智能的訪問，阿里巴巴的AI業務發展也將因此免受海外競爭對手的干擾。

分析指補回空倉推動阿里上揚

他表示相比騰訊（0700）、百度（9888）及快手（1024）等同行，阿里此前被沽空幅度最深，補回淡倉催生其漲幅領先。

阿里巴巴「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

《路透》於周二（7日）報導，中國監管部門與大型科技公司討論有關限制海外訪問國內先進AI模型的問題

另一方面，據《界面新聞》報道稱，阿里2027財年一季度財報前瞻顯示，整體電商業務利潤穩健，恢復成長。淘寶閃購減虧快於市場預期，與競對單位經濟效益（UE）差距收窄，降補過程中市場份額保持穩定。淘寶閃購重點已轉為高客單價的餐飲和非餐訂單，接下來UE有望繼續改善。

彭博產業研究分析師Catherine Lim表示，阿里股價走強，或反映中國科技界的整體樂觀情緒，表示阿里旗下Lazada與Meta的合作，及在海外尋求更加穩健、以盈利為導向的增長，預示著其長期盈利前景良好。

基金經理﹕AI交易降溫促資金重臨

此外《彭博》引述私募基金珠海青竹的基金經理姜良慶表示，AI交易暫時降溫，市場資金轉而投入騰訊、阿里、小米等之前超跌的股票。