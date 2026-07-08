AI泡沫論｜DeepSeek集資500億人民幣後彈藥足　傳自行開發晶片

為滿足自身需求，不少科技企業均參與晶片研發，當中包括內地人工智能（AI）企業DeepSeek。據《路透》引述未具名消息人士報導，DeepSeek正開發自主晶片，以支持人工智能系統運行。



《路透》報道，該款晶片將用於推理環節，而非用於構建新模型。推理是人工智能中的一個階段，模型接受訓練並開始對用戶提問生成回答。DeepSeek未回應有關該報導的置評請求。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

多間AI企業參與自研及生產晶片

目前幾乎所有主要人工智能開發商都在研發自有晶片，希望通過定制最適合自身系統運行的硬體來取得優勢。就在上個月，OpenAI發布了與博通聯合開發的首款定制晶片。亞馬遜正洽談向其他公司的數據中心出售定制晶片。Alphabet Inc.自有晶片張量處理單元（TPU）也已獲得顯著需求。

DeepSeek一直處於中國參與全球人工智能競爭的核心位置。該公司去年推出一款人工智能模型，震動科技行業，原因很大程度上在於公司稱其打造這一尖端服務所耗用的晶片和資源之少。這一突破表明，儘管美國對先進硬體實施出口限制，中國企業仍可與矽谷頂尖公司展開競爭。

早前宣布將人手擴充一倍

另一方面，DeepSeek早前成功集資500億元人民幣後，宣布擴大招聘，計劃將所有部門人手至少倍增，涵蓋技術、工程及數據等職位，以加快AI模型研發及產品部署。

Deepseek早前獲得騰訊等入股。（Solen Feyissa＠Unsplash）

DeepSeek周四在微信招聘帖文表示，隨着技術演進，公司正努力將所有部門規模至少擴大一倍。招聘職位包括數據工程師、開發工程師及AI跨學科技術人才等。

去年員工人數或不足200人

DeepSeek未披露現有員工人數。《彭博》報道，外界估計DeepSeek去年員工少於200人。若按有關估算計算，今次招聘計劃將令團隊規模明顯擴大。

DeepSeek去年憑低成本推理模型突圍，令市場重新評估中國AI模型能力。公司其後推出更多服務，阿里巴巴（9988）旗下通義千問、MiniMax等內地AI公司亦相繼加快模型更新，競爭更趨激烈。

冀加快擴充技術及工程團隊

DeepSeek在帖文中稱，人類正處於通用人工智能（AGI）前夕，呼籲人才加入，親身參與AGI發展。今次大規模招聘，亦顯示公司在融資消息後，正加快擴充技術及工程團隊。

彭博早前報道，DeepSeek正處於新一輪融資最後階段，目標集資約500億元人民幣，或成為中國初創企業最大型融資之一。外部投資者據報包括騰訊（0700）及國家人工智能產業投資基金，估值約3,500億元人民幣。