港股翻身　許長泰料下半年或現兩利好事件　守株待兔式投中資科企

受惠於AI熱潮爆升的台韓股，近日股指有所回落，而表現落後的港股則有所回升，今日恒指一度升逾800點，重返24000點大關。摩根資產管理許長泰許長泰則認為，該現象可能僅屬於短期，台﹑韓股下跌屬於正常市場調整，而其具備不錯盈利前景，調整屬入市機會。



對港股前景不會太過悲觀

至於港股，許長泰就表示，對於前景不會太過悲觀，預計至今年底好消息會多於壞消息。他解釋，下半年可能會有兩大事件發生，而有助於市場氣氛改善。第一為內地政府推新刺激經濟政策，特別是在支持消費方面的。上半年政府對經濟的財政支持力度較弱家，令下半年加強力度存較大空間。而公佈相關政策時間方面，可能是7月政治局會議或者十一國慶期間。

第二為人工智能(AI)發展方面，表現得較好的公司在恆指佔比較低，而重磅股例如互聯網龍頭企業，則對股指缺乏推動力，其盈利增長受限於內需市場疲軟，以及需要加大投資，其需要將AI融入生態圈，包括電商購物及醫療保健等。不過，會需要留意風險，包括行內競爭激烈，需要選股來投資。

內地有望出台刺激經濟消費新政策

港股板塊方面，許長泰表示，若果內地政府推宏觀政策支持消費，預計會利好餐飲及旅遊等板塊。而科技板塊方面，其實已累積一定升幅，但仍可留意互聯網龍頭，可能回報較佳，「守株待兔」式投資中國科企，例如過往DeepSeek短期股價大升，都是由於突然有新利好消息公佈，這方面可能需要具備一定「阿Q精神」。

另外，傳統高息股如銀行、能源及電訊等，也可在等待科技股上升期間，作為收息用途。新能源及電動車方面，則可較具選擇性選股。而近期因為熱浪襲歐洲而帶動中國製冷氣機銷售，推動相關企業股價上漲，相信僅屬短期現象。

股債配置比例可為七三比

許長泰表示，下半年預計整體環球經濟仍能保持穩定增長，仍認為股會優於債，故此建議投資配置的股債比例可為七三比，或者六四比。

美國方面，預計聯儲局今年維持利息政策。而美股投資方面，除了科技股，其實也可留意與經濟周期相關的板塊，包括消費、金融及工業股等。東南亞市場方面，投資策略為選股，可留意新加坡銀行股、泰國及馬來西亞與旅遊及數據中心等相關的股份。

至於黃金，許長泰認為，黃金並非避險工具，因為金價波動可以大於股市，但在環球央行繼續增持黃金，市場憂慮央行過度印鈔及政府債務上升，以及美國聯儲局或加息無望，甚至明年或調頭減息情況下，會對金價帶來支持。