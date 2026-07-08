互聯互通｜85基金獲兩地互認　許正宇稱續與內地商討優化措施

撰文：張偉倫
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財經事務及庫務局局長許正宇在書面回覆議員提問時指出，內地與香港基金互認安排的優化措施去年起實施，包括放寬互認基金於客地的銷售比例限制，以及允許香港互認基金的投資管理職能，轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。

去年內地認購港互認基金825億人民幣

他指出相關措施提升安排的靈活性和規模，截至今年5月底共有85個基金獲兩地監管機構認可，而去年全年香港互認基金在內地淨申購額為825億元人民幣，按年增加2.3倍。

許正宇表示，證監會一直與本地基金經理保持緊密溝通，鼓勵他們基於自身業務發展安排等因素，積極參與基金互認安排。政府和監管機構會繼續與內地商討不同的互聯互通優化安排，支持市場發展。

55家金融機構參與綜合基金平台

他稱，截至今年5月底，港交所設立的綜合基金平台已成功吸引55家金融機構參與，包括基金公司、分銷商及註冊代理人。平台預期將於今年下半年推出「平台及代理人服務」，擴展功能至涵蓋代理人服務，並促進支付和結算，以提升市場效率和降低交易成本。港交所將繼續與監管機構及業界持份者保持緊密溝通，提升平台的運作效率，並促進更廣泛的業界參與平台。

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