美股｜道指收市跌584點　布油漲5.2%　阿里ADR飆11%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，與伊朗的臨時停火協議「已經結束」，並警告周三（7月8日）晚或再打擊伊朗，令美股周三早段下跌，其後更一度挫855點。但他其後表示，當前升級的局勢升級會很快平息，不認為美國會再度與伊朗爆發戰事，道指跌幅收窄，至收市跌584點；納指最多曾跌292點或1.13%，至收市反漲51點。受美伊局勢影響，油價上揚，其中倫敦布蘭特期油至收市漲5.20%。



2026年3月23日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。(Reuters)

本港時間7月9日

【04:14】博通升4.8% Nvidia漲3.6% Sandisk飆6.7%

道指收市報52,348.39點，跌576.76點或1.09%；納指收報25,870.65點，升51.96點或0.20%；標普500指數收報7,482.71點，跌21.14點或0.28%。

蘋果公司（Apple）宣布擬投資逾300億美元，落實與晶片商博通（Broadcom）達成的晶片供應協議，刺激博通股價至收市漲4.81%，蘋果亦升0.88%。

其他重磅科技股方面，Nvidia股價升3.65%；Tesla跌2.23%、Google母公司Alphabet跌1.39%，微軟（Microsoft）挫1.41%，Amazon亦跌0.96%。

另外，Sandisk飆6.77%、美光科技（Micron Technology）漲1.11%。

【04:05】中概股指數收漲2.05% 阿里巴巴飆11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.05%。其中，阿里巴巴ADR飆11.03%。

【04:05】中概股指數收漲2.05% 阿里巴巴飆11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.05%。其中，阿里巴巴ADR飆11.03%。

圖為阿里巴巴集團在中國杭州的企業園區。（阿里巴巴官網）

【03:59】紐約期油升4.37% 美元指數失守101

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報73.52美元，升3.08美元或4.37%。倫敦布蘭特期油收報78.02美元，漲3.86美元或5.20%。

【03:51】現貨金價跌穿4,100美元 Bitcoin現報6.2萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報 4,081.04美元，跌24.66美元或0.60%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,103.00美元、24小時內跌逾2%。

【03:44】恒指夜期收報23,983點 低水216點

恒指夜市期指收報23,983點，跌52點，較恒指收市24,199點，低水216點，成交25,416張。

【01:16】道指跌幅收窄至逾600點

道指最新報52,281點，跌643點或1.22%；納指最新報25,763點，跌54點或0.21%；標普500指數現報7,467點，跌35點或0.48%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間7月8日

【22:49】博通漲近4% Tesla跌2.7%

道指最新報52,170點，跌754點或1.42%；納指最新報25,624點，跌194點或0.75%；標普500指數現報7,440點，跌63點或0.85%。

蘋果公司（Apple）宣布，根據本周與晶片製造商博通（Broadcom）達成的晶片供應協議，計劃投資超過300億美元。受此消息提振，博通股價最新漲3.92%，蘋果則跌0.27%。

其他重磅科技股方面，Nvidia股價現跌0.41%、Tesla跌2.69%、Amazon挫1.72%；Google母公司Alphabet及微軟（Microsoft）亦跌逾1%。

【22:42】油價升7% Bitcoin失守6.2萬美元

受美伊局勢影響，油價上升，紐約原油期貨現時每桶75.41美元，升4.97美元或7.06%。倫敦布蘭特期油每桶報79.53美元，漲5.37美元或7.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,884.82美元、24小時內跌逾2.5%。