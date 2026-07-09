中美角力｜阿里等科企據報獲內地開綠燈　允許購Nvidia H200晶片

中國科技企業或獲內地批准購入Nvidia（英偉達）的晶片。據外電報道，中國計劃允許內地大型人工智能企業購買數量有限的Nvidia H200晶片。



據《彭博》引述《The Information》報導，中國政府官員已告知阿里巴巴（9988）、字節跳動和DeepSeek等企業，它們將獲准購買部分用於開發人工智能模型的H200晶片。但相關企業須說明所需晶片的數量及用途才能獲得批准。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉出席北約領峰會後，在記者會發表講話。（Reuters）

特朗普去年已放行向華供貨

《彭博》報道提，及H200晶片已成為中美博弈的焦點之一。儘管美國總統特朗普去年12月批准該AI晶片生產商向內地銷售這款晶片，但內地政府一直遲遲未開綠燈。

《彭博》報道引述中國駐美國大使館發言人劉暢在聲明中表示，中方在美國晶片出口問題上的立場是一貫的。

劉暢表示：「我們主張中美通過合作實現互利共贏，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。我們願同各方一道，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。」

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

《彭博》於報道內提及，Nvidia暫未回應置評請求。

傳內地憂美AI晶片湧入阻國產晶片發展

報導稱，H200晶片進口受阻的部分原因在於內地擔心大量美國設計的AI晶片湧入將阻礙政府推動本土晶片產業發展的長期目標。中國還擔心，允許美國製造的晶片進入國內市場可能帶來網絡安全風險。

不過，《The Information》引述兩位匿名知情人士報導，AI處理器需求激增促使北京當局決定允許企業採購部分H200晶片。與美國同行一樣，內地AI實驗室一直面臨算力不足的問題，難以滿足訓練和運行新模型的需求。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰：Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo

H200屬於Nvidia Hopper系列處理器，主要用於訓練和運行人工智能模型。在Nvidia於2024年底推出新一代Blackwell系列之前，H200是市場上性能最強的AI晶片。

Nvidia目前正推進更強大的Rubin系列晶片，計劃於今年下半年發布。與此同時，出於國家安全考慮，美國政府持續限制性能更強的AI晶片對華出口。

可允許採購量或不足20萬枚

據《The Information》的報導，內地政府仍在研究允許企業採購的H200晶片具體數量，最終總量可能不足20萬枚。

今年5月，Nvidia財務總監Colette Kress表示，H200晶片尚未在內地市場為公司帶來任何收入。她當時表示：「我們無法確定這款晶片是否能獲准進入內地。」因此，公司在業績展望中並未計入H200晶片在內地市場的任何收入。

至於Nvidia行政總裁黃仁勳，月前隨同特朗普訪問中國，之後再於台灣及韓國與合作夥伴見面。