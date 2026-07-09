資金有望重回傳統板塊　友邦不妨留意｜許繹彬

久違了的美伊問題，投資者本以為已經簽署「停火協議」，但原來此協議不但仍未動筆，雙方關係反而再度惡化。美國總統特朗普在土耳其出席北約峰會期間，言詞再度強硬，揚言會加大對伊朗的軍事威脅，直指美國可能會進攻伊朗，並稱此前行動只是「一個簡單警告」。美媒更引述美國官員指，伊朗軍隊向通過霍爾木茲海峽的商船發射至少兩枚導彈。



美伊關係惡化半導體股全面挫

美伊關係再度惡化，驅使美股作出調整，而近期熱炒的半導體相關股份頓成拋售對象，熱炒份子美光（MU.US）及閃迪（SNDK.US）出現急劇回吐。過往受惠於晶片股帶動下的日韓股市沽壓沉重，日股昨日（8日）跌穿67000點，低見66,819點；一度受到基金及投資者擁戴的韓國KOSPI，近日持續跌至觸發熔斷機制，在兩大巨頭三星及海力士引跌下，指數7200點不保。

而過去兩個月一直被外界看低一線的港股，在踏入「七翻身」月，沒有跟隨外圍調整，五個交易日反而急升近1,300點，昨日（8日）升幅擴大，過五關斬六將般升穿20天線，突破24000點大關，更曾一度飆升814點，高見24310點，收市大升702點，報24199點。大市全日成交增至逾3,758億元，與全球股票市場背馳，表現更冠絕亞洲股票市場，確實明顯有「七翻身」的跡象。

港股在踏入「七翻身」月，沒有跟隨外圍調整，五個交易日反而急升近1,300點。（Reuters）

近日走勢應驗七翻身之說

筆者認為，港股之所以可以與全球股市背馳，且跑贏亞洲炒得火熱的市場，原因可能是港股並未受慘遭洗倉的AI半導體及晶片相關股所影響。美日韓相關的股票沽壓嚴重，因市場多方面認為高增長期已過及成本上漲影響未來公司收入，驅使此類股份獲利盤湧現，並觸發洗倉。而香港股市其實相關股份亦同樣出現不少沽壓，加上部份同類新股在本周開始迎來限售解禁高峰期，導致資金在市場拋售AI概念股。

但在全球AI半導體股的調整下，套現後的資金亦暫不敢停泊在側重此類股份的市場，反而流入香港持續被忽略及有息口支持的傳統股或科技重磅龍頭股。小米集團（1810）、騰訊控股（0700）、京東集團（9618）、美團（3690）及快手（1024）集體發功，加上市傳阿里雲上季收入增速加快，阿里巴巴（9988）急升後重返「紅底股」行列，合力將恒指推上24000點以上水平，應驗了港股「七翻身」的傳說。

如投資者擔心科技股波幅可能較大，友邦（01299）作風穩健，不妨留意。（友邦香港官網）

此外，去年至今炒得火熱的韓國指數，為免出現泡沫，韓國政府金融監督院（FSS）周二（7日）表示，將監測與芯片股掛鈎的單一股票槓桿ETF對市場的影響，並在必要時審查資產管理公司的營銷行為。當局表示單一股票槓桿ETF可能放大單邊交易、加劇特定股票的集中度並加重市場波動，因此將與相關機構協調應對相關風險。在韓國政府作出干預及全球相關股份飄搖下，資金可能會重回相對較為落後的股票市場，這對香港股市反而有利，單看近日成交急增，並非毫無根據。如投資者擔心科技股波幅可能較大或大市仍有不穩之處，保險類別可能會偏穩一點，友邦（1299）作風穩健，不妨留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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