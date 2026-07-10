財經視野｜化解隱性債近尾聲　中國下步穩增長　不忘約束財政紀律

中國6萬億用於化解隱性債務的地方債發行接近尾聲，這場聲勢浩大的債務化解工作迎來關鍵節點。分析指，地方官員有望將重心重新轉向穩成長，但財政約束和風險防控要求料繼續限制其支持經濟的力度。



6萬億化解隱性債務地方債 近尾聲

2024年中國批准的10萬億化債計畫中，包括了三年增加共計6萬億元地方債務限額的計畫。到今年上半年末，彭博匯總數據顯示，逾94%這部分額度已完成發行。按當前月均速度，上述債券發行有望較快迎來尾聲。這意味著下半年，用於支持經濟建設的專項債債券發行將占據新發債券市場的主流。

隨著地方政府化解存量隱性債務風險的工作暫告一段落，各地將可以把更多資源和通過政府債券籌集的資金用於拉動投資、支持經濟建設，通過經濟成長來進一步修復資產負債表。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

據彭博報道，不願具名的地方公務員表示，化解隱性債務已成為地方官員最大的壓力來源。隨著這一任務逐步收尾，地方政府有望將更多精力重新投入穩成長工作。不過，他們也承認，在基建項目審批和監管趨嚴的背景下，地方政府擴大投資和加大支出的意願仍可能受到一定制約。

「隱性債務變成顯性債務，政府壓力有所緩解，但是財政負擔依然很重。」中央財經大學教授溫來成接受彭博採訪時表示，隨著化債工作告一段落，地方政府工作重心會轉向拉動經濟，但需要想辦法提升民間投資的活力，「通過政府發債和國企投資拉動成長是不可持續的」。

10萬億化債計畫中，剩餘的4萬億元專項債額度也用於化解債務風險，分五年發行，其推進速度亦較快，目前已完成約三分之二發行，僅剩不足1.4萬億額度。

本輪化債後，對中國地方政府隱性債務的存量規模，尚無官方數據。財政部此前稱，2023年末全國隱性債務餘額為14.3萬億元。中誠信國際認為，到今年底財政部口徑下的隱債規模可能在3萬億至3.5萬億元左右。

而國際貨幣基金組織（IMF）估算認為，截至去年年底，地方政府融資平台債務規模超過71萬億。IMF稱，中國採用的是「基於地方政府明確擔保責任的法律定義」，而IMF則使用「經濟學概念來界定廣義政府的範圍」。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

上半年5年期城投債平均票息回落

規模雖然存在爭議，但毋庸置疑的是，本輪化債減輕了地方政府負擔。一方面大量城投債被置換成地方政府債券，地方付息壓力降低，此前官方預計五年累計可節約利息支出6000億元左右；另一方面化債帶來的剛兌信仰讓場內城投債供不應求，發行成本出現更大幅度下行。

彭博數據顯示，今年上半年5年期城投債平均票息2.09%，較三年前下行超過210個基點，幅度明顯大於同期5年期國債殖利率不到100個基點的下行幅度。

過去幾年，優先化債、前置發行化債相關的地方政府債券，幾乎已成慣例，對用於經濟建設相關的債券發行形成擠占。以新增專項債為例，彭博數據顯示，今年上半年發行的用於基建項目的新增專項債僅佔全年額度的44%，而在一攬子化債之前，該比例多在六成到九成。

2020年4月1日，上海，延安东路立交桥。（视觉中国）

今年下半年，全國仍有逾2萬億元專項債額度可用於基建項目。不過，過去多年來通過基礎設施投資拉動成長的模式已不適用，在經濟復甦放緩，國內需求疲弱背景下，剩餘債券額度能否實現高效使用、充分拉動經濟，仍存疑問。

彭博經濟學家指出，經過數十年的大規模投資，容易落地的項目已經基本開發殆盡，如今優質可行的項目越來越難找。而出於防風險的目的，中央對地方上馬基建項目管理嚴格，西班牙對外銀行駐香港的經濟學家夏樂稱，「地方政府在基建投資方面更為謹慎，做事不像以前那麼敢衝敢搶。」

國家審計署在日前發布的審計工作報告中曾披露專項債券監管不嚴的問題，有17縣通過虛報預期收益等將不平衡項目「包裝」成平衡項目，獲得專項債券資金121.74億元，項目實際建成後收益難以覆蓋成本。此外，2025年超82%的融資平台實現退出，但也存在虛假退出等問題。