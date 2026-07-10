騰訊據報參與AI初創Manus「贖身」交易　勢成為最大股東

內地早前叫停Facebook母公司Meta收購人工智能（AI）初創企業Manus，更有報道指出Manus的早期投資者擬籌組20億美元，向Meta購回公司股份。外電最新有報道，騰訊（0700）在Manus「贖身」交易中，買入最多股權。



《彭博》引述《金融時報》報道，兩位知情人士指出騰訊正洽談成為Manus的最大股東。

據報道Manus的多數現有投資者（包括騰訊、真格基金和 HSG）及公司管理層，正商討支持一項交易，旨在撤銷Meta先前的收購，並以同樣的20億美元估值進行重組。

騰訊

據報道預計騰訊將在此交易中購入最大份額的股份，但仍將維持少數股東地位。

據《金融時報》，騰訊、Manus 和真格基金未回應置評請求，而Meta及HSG拒絕置評。

早期投資者傳籌20億美元為公司贖身

據外媒《The Information》引述消息報道，Meta收購的中國創辦、其後遷移總部至新加坡AI初創公司Manus，其早期中國投資者正計劃斥資20億美元向Meta「贖身」，全數買回公司股份。

報道指，此舉是為了回應中國政府要求撤銷該協議的命令。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

事實上，自去年底Meta宣布收購Manus後，中方一直留意事態進展。國家發改委更於今年4月底發布禁止令，以國家安全為由，叫停Meta收購Manus。

Manus創始人兼首席執行官肖弘。

其後在5月中下旬，盛傳Manus 3名創辦人肖弘（Xiao Hong）、季逸超（Ji Yichao）和張濤（Zhang Tao），正探討不同方案，以滿足中國當局要求其撤銷Meta的收購案，其中包括向外部投資者籌集約10億美元（約78億港元），擬作回購該公司，並有機會以自有資金，為交易其餘部分提供融資。