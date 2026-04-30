央視玉淵譚天︰禁止Manus併購案　不是禁止AI企業出海

國家發改委禁止美國科技巨頭Meta投資人工智能(AI)初創企業Manus。據央視社交媒體賬號「玉淵譚天」發表評論文章稱，當前，國際AI競爭正進入白熱化階段，禁止這次交易，無論在時機或力度上都非同尋常，但不反映內地禁止AI企業出海。文章強調，禁止Manus併購案，不是禁止AI企業出海，這次禁令只是劃清合規與不合規的界限，為外資投資提供更明確的監管參考。

Manus交易 規避中國監管規定

文章指出，過去幾年，部分中國科技公司也嘗試過海外布局，在新加坡等相對開放的東南亞經濟體設立子公司，作為國際總部開展國際業務。在這個過程中，國家從未禁止海外投資或交易。不過，Manus交易特別之處在於，先利用境內要素完成孵化，後受美國因素驅動，試圖把自己包裝成新加坡公司，最後賣給外資，規避了中國的監管規定。

文章稱，Manus早期團隊、數據和研發，主要都在中國，轉折發生在去年4月，Manus拿到美國基準資本(Benchmark)的投資，消息揭露後約兩周，美方依據其所謂對外投資安全審查規則，對這筆投資發出了問詢。一個多月後，Manus調整布局，大幅裁減中國員工，核心團隊和總部遷至新加坡。半年後，Meta以超過20億美元的價格收購Manus，Manus團隊整體加入Meta，外資取得100%控制權。

文章直言，在中國孵化技術、遷到海外註冊主體、被國際巨頭全資收購，對於這種規避監管的行為，國家主管機關當然需要介入。

中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

核心技術和團隊完整轉移至境外

文章引述北京金誠同達律師事務所的沈姿英稱，中國《外商投資安全審查辦法》第四條對審查範圍有較明確規定，Manus的通用AI智能體落入重要資訊科技與網路產品與服務、關鍵科技領域，Meta若收購，便將取得實際控制權，這本應由企業自己主動申報，這是法律明文規定，但很明顯，Meta和Manus並沒有這麼做。

中國信通院人工智慧研究所國際發展部主任許珊受訪時亦指出，Meta收購Manus，取得實際控制權，核心技術和團隊將完整轉移至境外，這需要在國家安全風險層面進行申報和評估，這正是啟動審查的實質條件。

玉淵譚天文章指出續稱，目前，某些國家透過安全審查等機制，擴大審查範圍、模糊威脅定義，專門針對別國AI發展。這種價值導向影響了其關於「安全」的敘事，他們為了維護「自身的安全」，甚至要用其他國家的東西攻擊別國，中國不得不防，監管也是為了更好發展。