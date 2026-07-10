天團BTS成員Suga被稱投資鬼才　早年相中SpaceX　外界料勁賺40倍

美國富豪馬斯克旗下的SpaceX已於上月登陸美股市場，股價至今錄得近13%升幅。不過若為前期投資者，回報當然更豐厚。其中韓國藝人﹑知名男團防彈少年團（BTS）成員之一的Suga（閔玧其），原來已於早年透過韓國機構「Link Asset Partners」投資SpaceX，並且至今仍然持有。當地傳媒引述投資銀行界人士指出，若Suga於2020年已投資SpaceX，回報可達到40倍。



據韓國媒體《Edaily》報道，Suga於很早期已開始投資SpaceX。雖然Suga未有透露投資時間及具體金額，但報道預計，這筆投資料賬面獲利最少20倍，回報可能高達40倍。

第95名是韓國偶像團體BTS成員Suga（閔玧其），在團內擔任領Rapper和製作人，為第二位入選防彈少年團的成員。（微博／@TCCAsia）

目前仍然持有SpaceX股票

報道引述投資銀行界人士透露，SUGA目前仍持有SpaceX股票，倘於2022年前入場，目前回報至少有20倍，如果在2020年左右入手，獲利將達40倍，被韓國媒體稱為「投資鬼才」。Suga所屬經紀公司HYBE回應稱，「藝人私人事項難以確認」。

雖然不少投資者鍾情於馬斯克旗下公司，但是亦有不少投資者不希望投資在馬斯克旗下企業。近日新興ETF發行商Subversive ETFs已向美國監管機構提交申請，計劃推出兩隻全新ETF，暫定代碼分別為「QQNE」與「SPNE」。這兩隻基金的核心策略，是在追蹤納斯達克100指數與標普500指數的同時，全面剔除所有由馬斯克創立、控制或擔任領導職務的企業，讓「不想投資馬斯克」正式成為一種可交易的投資策略。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

市場人士指出，該項產品申請的直接導火線，與SpaceX近期被納入納斯達克100指數有關。此前，SpaceX已相繼被納入富時羅素（FTSE Russell）及明晟（MSCI）指數。由於多家指數供應商近年修改納入規則，為超大型首次公開發行（IPO）開闢快速通道，SpaceX的加入隨即觸發了數十億美元的被動資金流入，被迫納入數百萬個指數追蹤組合中。

美推出避開馬斯克系公司ETF

根據招募說明書，Subversive ETFs 的投資顧問指出，部分投資者將馬斯克關聯公司視為存在「潛在公司治理隱患、政治風險以及股價波動加劇」的標的。批評者亦認為，在正常價格發現機制尚未充分發揮作用之前，被動投資者已被迫買入這家市場上估值最高的公司之一。新基金的推出，旨在允許投資者在布局大盤的同時，避開Tesla及SpaceX等馬斯克旗下企業。

事實上，華爾街此前已推出多款與馬斯克相關的衍生產品，包括放大Tesla漲跌的槓桿ETF、新推出的SpaceX槓桿產品，以及曾採取「看好Tesla、同時沽空福特」策略的ELON ETF。如今「排除馬斯克」產品的出現，反映出原本以低成本、被動跟隨大盤為賣點的指數投資，正逐漸轉變為表達特定主觀立場的工具。

2026年5月14日，中國北京，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在北京人民大會堂出席歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華的歡迎儀式。（Reuters）

不過市場人士對有關產品抱有疑問。ETF.com 總裁兼研究總監Dave Nadig的評價則更為直接，他認為這類建立在高度特定投資觀點上的產品，往往難以培養長期投資者，又認為相關產品或許能吸引一些不太深思熟慮的資金，但這種窄播式的微觀想法並不真正「屬於」任何人。這是有趣的營銷，而不是真正的投資邏輯。

晨星（Morningstar）分析師Jeffrey Ptak亦提醒投資者保持警惕，指出部分新產品未必具備明確的合理投資目的，投資者可能為了極其邊際的收益，而付出高昂的管理費代價。